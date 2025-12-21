『金八先生』で共演、武田鉄矢が語る「吉行和子の女優然としない凄み」とは…誰よりも優しく、圧倒的な演技で

『金八先生』では同僚の教師を演じた

「吉行さんと初めて会ったのは、ドラマ『3年B組金八先生』（'79〜'80年の第1シリーズ、以下『金八先生』）の撮影です。お兄さんが大作家の吉行淳之介さんなので気難しい方かと思いきや、女優然とせず、のどかな雰囲気の方でした」

感慨深そうに語るのは、武田鉄矢さん（76歳）だ。同作で吉行さん（池内友子）は武田さん（坂本金八）の下宿先の娘で、同僚の教師だった。

「プロデューサーによると、ドラマの展開次第で二人は結婚する予定だったそうです。そのときは叶わなかったのですが、数年後のNHK大河ドラマ『徳川家康』（'83年）で、豊臣秀吉とその妻・ねねとして夫婦役になりました。両作品の脚本を担当した小山内美江子さんが、私たちを夫婦にしたかったのかもしれません」

吉行さんは若手時代に舞台『アンネの日記』（'57年）や映画『にあんちゃん』（'59年）で主演に抜擢され、近年は『佐賀のがばいばあちゃん』（'06年）や『家族はつらいよ』（'16〜'18年、山田洋次監督）など数多の映画に出演したが、9月2日に肺炎で亡くなった。

主演女優として多くの人の記憶に刻まれている作品は、大島渚監督の映画『愛の亡霊』（'78年）だろう。当時42歳だった吉行さんは、藤竜也さんを相手に大胆な情交シーンを演じて世間を驚かせ、日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞した。

ひだまりのように優しくて

「男にしがみついてエクスタシーに達する、情念の塊のような役でしたね。すでにベテランだった財津一郎さんが、本人には言わずに『あの人（吉行さん）の演技には圧倒された』と絶賛していました。『金八先生』の撮影中も、彼は吉行さんの芝居をずっと意識していましたから」

『金八先生』で吉行さんと共演した頃、武田さんは駆け出しで、ベテラン俳優の中で必死に演じていた。

「当時の僕は、演技は下手くそだし芝居もわからない。役に入り込みすぎると、思わず九州弁が出てしまったり、平気でアドリブを続けることもありました（笑）。

でも、そんな若手だった僕にも、吉行さんはひだまりのように優しくて、温かい眼差しで見守ってくださった。

僕が良い演技をした時は真横に来て、顔を見ずに、さりげない褒め言葉を残して去っていくんです。吉行さんの『良かったよ』という一言が心底嬉しかったです。あの時の言葉が、僕の役者としての個性を形作りました」

遺作となった映画『金子文子』（浜野佐知監督）は'26年2月に公開される。最期の名演を心に焼き付けたい。

「週刊現代」2025年12月22日号より

