「男は黙って背中を見せる」仲代達矢が貫いた《役者の流儀》…無名塾だけに見せた「恐ろしさと優しさ」愛弟子・益岡徹が明かす

「役者なんかやめろ」と言われた頃

「仲代さんは面倒見のいい親のような存在です。

弟子たちに舞台や映画の出番をくれたり、撮影後に『おう、飲みにいくか』とご馳走したり、『これで飯でも食え』とお金を渡してくれました」

11月8日、日本を代表する俳優の仲代達矢さんが肺炎で亡くなった。彼の弟子で俳優の益岡徹さん（69歳）は、そんな逸話を明かす。

仲代さんは、『人間の條件』（'59年）で映画スターとして知られるようになった。その後も毎年舞台に立ちながら、生涯で180以上の映画に出演し、数々の賞を総なめにしてきた稀有な俳優だ。

駆け出しの頃には、黒澤明監督の映画『七人の侍』（'54年）にエキストラとして出演している。しかし、浪人が道を歩く数秒のシーンにもかかわらず、朝9時から始まった撮影は午後3時にまで及んだ。

自分のせいで三船敏郎や志村喬を待たせたうえ、「役者なんかやめろ」と言われた経験から、国際的に評価されていた黒澤映画からの出演依頼を何度も断った。後に『用心棒』（'61年）以降の黒澤作品に出演したのは、黒澤本人に直接口説かれたからだった。

仲代さんは35歳で東京・世田谷に家を建てると、1階を稽古場にして、半世紀近くにわたり俳優養成所「無名塾」を運営してきた。無償で後進を育ててきた功績から、'15年には文化勲章を受章している。

無名塾が輩出した俳優は、役所広司さん、若村麻由美さん、滝藤賢一さんなど錚々たる顔ぶれ。益岡さんが続ける。

「無名塾」での稽古で見せた厳しい一面

「1000人近い入塾希望者のうち、筆記や演技の試験に合格するのは数人だけでした。週2回の稽古では、妻の宮崎恭子さん（故人）が教えて、仲代さんは見ていることが多かった。

二人は典型的なおしどり夫婦でしたね。稽古中に宮崎さんからダメ出しされると、仲代さんは『若いやつらが見ている前で言うなよ』とふてくされていました（笑）」

そんな笑い話の一方で、あの迫力のある顔と声で仲代さんが怒るときは、みな震えあがった。

「稽古に遅れたり、酒の臭いをさせて稽古場に行ったりすると、昔の頑固親父のような雷が落ちました。私と一緒に稽古に遅れた役所さんは『お前は先輩なのに、なんで遅れるんだ』と怒鳴られていました。

でも、稽古の後にはよく塾生たちとお酒を飲んでいましたね。仲代さんが日本酒の一升瓶を2本ぶら下げて稽古場へ来たら、それが宴会が始まる合図でした。

地方公演でスタッフと口論をした翌日、仲代さんは言いすぎたと思ったのか、自分のジャンパーをその人にあげたこともありました」

益岡さんにとって、俳優・仲代達矢は「私の目標よりも、もっと上の人」だという。

「鉱脈を掘り続けていく。それが仕事」

「他の役者の分も含めて台詞はすべて覚えて、現場には台本を持っていかない。ご高齢になってからは、壁一面に台詞を書いた紙を貼って覚えていました。『私にはそこまではできない』と思わされるほど、努力を重ねていました」

仲代さんは、弟子の演技に細かな助言をするよりも、「男は黙って背中を見せる」というタイプだった。その姿に惚れた益岡さんの心にいまでも残っている言葉がある。

「役者にとって、修業ってのは一生続くんだぞ。自分がやりたいことを見つけたら、その鉱脈をずっと掘り続けていく。それが仕事なんだ」

日本の演劇・映画界を代表する名優は、忘れることのできないひたむきな生き方を私たちに見せてくれた。

「週刊現代」2025年12月22日号より

