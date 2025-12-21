NHK会長から政界へ上り詰めた海老沢勝二…「無欲の放送人」と呼ばれた男はなぜ愛されたのか

判官びいきなところがあって…

'97年から7年半にわたってNHKの会長を務めた海老沢勝二さんは、10月19日に誤嚥性肺炎で息を引き取った。衆議院議員の福島伸享さんが、初めて出会った時のことを振り返る。

「初当選した'09年の1〜2年くらい前、経済人たちが集まる地元の会合に会長職を退いたばかりの海老沢さんもいらっしゃいました。

当時、会長はマスコミから「エビジョンイル」と呼ばれていて、私も『強権的な独裁者』と思い込んでいたのですが、実際会ってみるとまったく印象が異なりました。浪人中だった私にも、和やかな雰囲気で話しかけてくださり、非常に穏やかで懐の深さを感じさせる方だったことを覚えています」

海老沢さんは潮来、福島さんは日立の出身。同郷の二人は、「茨城ファミリー」として親交を深めていった。

福島さんが国会で発言すると、その後に直接電話がかかってきて、「今日の質問は良かった」などと感想を伝えてくれたという。

「特に印象深いのは、'17年2月の衆議院予算委員会で森友学園問題を追及した時です。国会答弁で安倍晋三首相を厳しく問い詰めたので『怒られるかな』と思っていたのですが、海老沢さんは逆に『ああやって国会を盛り上げるのはいいことだ。野党はこれじゃなくてはダメだ』と激励してくださいました。

茨城県は自民党王国ですから、経済界の中には、私に『自民党に行け』と言う人がよくいました。でも、海老沢さんは、そういうことは一切言いませんでした。判官びいきなところがあって、特に私をかわいがってくれたのかもしれません」

「根っからの放送人」だった

現職時は「趣味はNHK」と豪語していた海老沢さんは、根っからの放送人だった。寝ている時も事件や事故が気になって、ラジオをつけっぱなしだったという。

「この人は本当に報道が好きで、人も好きなんだと実感しました。

つねに真摯な姿勢を貫いていて、決してカネの力ではなく、気遣いや面倒見の良さからリーダーシップを発揮していました。『お金持ちになりたい』『いい暮らしをしたい』という欲は最後までなかったのではないでしょうか」

無欲の放送人・海老沢さんは政治の話を聞くのが何よりも好きだった。もし生きていたら、今の日本の政治に何を思うのだろう。

「私は企業・団体献金の規制強化などの政治制度改革に取り組んでいる最中なので、そのことを伝えたかった。空の上から激励してくれていると信じています」

【こちらも読む】『「嵐のサプライズ出演が絶望的」…紅白歌合戦で不安視される「大野智の体調問題」』

「週刊現代」2025年12月22日号より

【こちらも読む】「嵐のサプライズ出演が絶望的」…紅白歌合戦で不安視される「大野智の体調問題」