「100年後の日本を見据えて」元衆議院議員・石川知裕さんを亡くした妻・香織さんが明かす《夫から受け継いだ遺言》

有罪判決を受けた政治家との結婚

「夫は、亡くなる前日まで、毎日病室で何人もの人と面会をしました。お世話になった人たちに挨拶をして、最後まで政治家でいようとしていました」

9月6日に直腸がんで亡くなった石川知裕さんの妻で、衆議院議員の石川香織さん（41歳）はそう明かす。

知裕さんは、早稲田大学在学中の'93年に、当時新党を結成したばかりの小沢一郎氏の事務所で書生となった。手にあかぎれをつくりながら雑巾がけをする下積みを経て、'07年に衆議院議員に初当選するも、'13年に陸山会事件で議員を辞職した。

陸山会事件とは、小沢氏の資金管理団体「陸山会」で、約4億円の収支報告書の記載に問題があったとして、政治資金規正法違反の容疑で知裕さんを含む元秘書3人が逮捕・起訴された事件だ。

「夫が逮捕され、裁判に臨もうという時期に、夫と私は出会いました。その後、東京地裁で有罪判決を受けましたが、私から『じゃあ、結婚しちゃいますか』と言ったのです」

有罪になった直後の政治家と結婚するのは並大抵のことではない。しかし、香織さんには確信があった。

小沢一郎と最期に交わした言葉

「裁判の前に、夫の地元である帯広に行ったことがあります。逮捕された夫は嫌われていると思っていたら、講演会の会場が満員になるほど支援者が詰めかけて、『負けるな』と夫を支えてくださった。

その熱気に触れた私は、『事件のことは心配ない。この人なら大丈夫。間違っていない』と考えるようになったのです」

知裕さんは人から相談を受けると、小さなノートにメモして「来週、議員会館に来られますか」と親身に応じた。そうした誠実さだけでなく先進的な考えも持っていた。

「15年前、夫が国会議員だった頃、子供が生まれた秘書に『赤ちゃんの面倒をみながら働くのはどうか』と提案し、議員会館の事務室にベビーベッドを運び込んだのです。当時では考えられませんでしたが、今では複数の議員がベビーベッドを置くようになりました」

知裕さんが亡くなる直前、小沢一郎氏が面会に来た。死期を悟った知裕さんが「先生、いままでありがとうございました」と伝えると、小沢氏は「なんで、そんなことを言うんだ」と励ましたという。

国政復帰は叶わなかったものの、知裕さんはいつも100年後の日本を見据えてきた。

「気候変動の影響で農産物の生産量が減るなか、100年後も北海道や日本が元気でいられる政策を実現したい。それが夫の遺言です」

志半ばで亡くなった知裕さんの遺志は、香織さんがしかと受け継いでいる。

「週刊現代」2025年12月22日号より

