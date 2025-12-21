谷川俊太郎の日本語はなぜこんなに豊かなのか…『ことばあそびうた』からひも解く

現代の「国民的詩人」と呼ばれ、2024年11月に92歳の生涯を閉じた谷川俊太郎。その作品はなぜ、広く受け入れられているのか。難解ではない現代詩、平明であることを基調とする谷川の作品は、現代詩への問い、あるいは詩とは何か、ことばとは何か、というさらに高次の問いになっている。

谷川の作品をこよなく愛した日本語学者が、様々な角度から観察し、分析した、光文社新書『谷川俊太郎の日本語』。刊行を記念し、「第一章 音の詩人――耳をすまして音をきく」より一部を公開する。

音が先、意味はあと、という作品づくり

1973年には『ことばあそびうた』（瀬川康男絵、谷川俊太郎詩、福音館書店）が出版されます。筆者が中学校３年生の時ですが、出版されてすぐに購入した記憶があります。

『ことばあそびうた』は、途中に３カ月間の中断を挟んで、1970年10月から1972年３月まで『母の友』（福音館書店）に毎月１作ずつ発表された15篇から、「へたのよこぶえ」をはずし、新たに「ののはな」を冒頭に置いてできあがっています。

「ののはな」の次に置かれている「やんま」という題の作品を次に掲げてみます。

やんま やんまにがした ぐんまのとんま さんまをやいて あんまとたべた まんまとにげた ぐんまのやんま たんまもいわず あさまのかなた

この作品は、７つの仮名で１行が作られ、その４行がひとまとまり＝１つの連を構成しています。そして作品内では、３拍（仮名３つで文字化できるのが３拍と思ってください）で３拍目が「マ」という発音になっている「ヤンマ」「グンマ」「トンマ」「サンマ」「アンマ」「マンマ」「タンマ」「アサマ」という語が使われています。

序章でふれた『日本語尾音索引』現代語篇（笠間書院）は、1978年に出版されているので、『ことばあそびうた』が出版された1973年には使うことができません。谷川俊太郎は「３拍目の発音が「マ」である３拍語」を自分で集めたことになります。まず、そういう条件に合った語を集め、それから作品をつくっていったことになります。

それは、音が先で、意味があと、という作品づくりです。そして、そういう語を探し集めるという作業は、語を音の単位に分解する作業でもあります。

古代人も日本語の音に耳をすましていた

離れた時代のことですが、江戸時代の国学者、賀茂真淵（かものまぶち）は、枕詞（まくらことば）を研究して『冠辞考（かんじこう）』という本を著わしています。真淵は枕詞の語義＝意味を考えるために、語をどんどん分解していって、五十音図にたどりつきます。

語を音に分解して、語の語義＝意味をあれこれと考えるやりかたは、「言霊音義学派（ことだまおんぎがくは）」と呼ばれる学派をうみだしています。例をあげてみましょう。

幕末の国学者、鈴木重胤（しげたね：1812〜1863）は『語学捷径（ことばのちかみち）』という本を弘化二（1845）年に出版しています。

この本では、カ行には「堅牢（けんろう）」、タ行には「剛直」、ナ行には「和順」という意味があると述べています。つまりカ行から始まる語には〈堅くてじょうぶ〉というような意味があるということです。

たしかに「カタシ（堅）」「コホリ（氷）」など、〈堅くてじょうぶ〉ということと結びつきそうな語を探し出すことはできますが、「キク（聞）」「コヒ（恋）」など、結びつかない語もいわばいくらでもあって、「全部ではないよね」と思ってしまいます。

しかしまた、「そういうこともあるかもしれない」とも思うかもしれません。谷川俊太郎の『ことばあそびうた』はそんなことを思い浮かべさせます。

「やんま」を声に出して読めばすぐにわかりますが、各行が七拍にそろえられているので、「調子」よく読むことができます。『ことばあそびうた』では、音＝発音と、調子＝リズムとが重視されています。

「ごちゃごちゃの日本語」の中から拾う

江戸時代よりもさらに遠い時代のことですが、和銅６（713）年に出された勅命によって編纂された『風土記』の一つ「出雲国風土記」には、現在の島根県の宇賀川の南岸地域の「ウカ」という発音の地名を、「ウカガフ（伺）」という語と結びつけた記事があります。

古代人は古代日本語の音に耳をすませて、「ウカガフ」という語の発音の中に、地名の「ウカ（宇賀）」を聞いたのですね。

谷川俊太郎の絵本、「やってきた アラマせんせい（1）」『かばがおこった』（1988年、国土社）には、

「わかったぞ、かばんのなかには、かのじと、んのじが あるんだよ、だから かんが でてきたんだ！」（26頁）

というくだりがあります。

ここでは「カバン」という発音＝音の連続の中から、「カ」と「ン」とをみつけだしているのですが、『風土記』と同じような「感覚」といってよいでしょう。普段使っている日本語に耳をすますと、いろいろな音が聞こえてくるはずです。

昭和50（1975）年に行なわれた大岡信との対談の中で、谷川俊太郎は「現代のごちゃごちゃの大混乱の日本語そのもののなかに、過去をひきずってきてなおかつ非常におもしろい豊かさがあるという感じだよね」（『詩の誕生』2018年、岩波文庫、70頁）と述べています。

詩人、谷川俊太郎は「現代のごちゃごちゃの大混乱の日本語」の中に「過去」を感じることができ、その感じた「過去」をすくいあげ、拾い出し、谷川俊太郎のことばによって作品として結実させているのでしょう。

そうであれば、『風土記』も賀茂真淵も、谷川俊太郎にとっては「遠い時代のこと」ではないことになります。

