「予想根拠の99%は馬体」の競馬記者が衝撃を受けた岡田繁幸総帥の「馬券勝負」

岡田総帥の最期

2021年3月19日。JRAに所属する競走馬の調教施設であるトレーニングセンター（滋賀県栗東、茨城県美浦の2カ所にある）は騒然としていた。

「マイネル軍団」岡田繁幸総帥が亡くなった。71回目の誕生日に――。

錯綜する情報は、牧場の敷地内に緊急車両が止まっているなどと次第に現実味を増し、その死因も明らかとなっていった。スポーツ新聞に競馬担当記者として勤める私は、週末の競馬開催の予想作業の真っ只中。金曜日だった。

生前、岡田総帥の一挙手一投足を精察していた著者が、葛藤の末に故人の生き様を描ききった『相馬眼が見た夢 岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』（講談社）は、その最期の真相を明かす序文に端緒をなす。

岡田繁幸というホースマンと、本書のタイトルにある相馬眼とは切っても切り離せない関係にある。イコールで繋いでも誤りではないだろう。

相馬眼とは馬の素質を見抜く能力のこと。「そうまがん」と読む。生まれつき備わるものではなく、何万、何十万、何百万頭の競走馬を長年掛けて研究することで漸進的に養われていく。狂気じみた努力を重ねても数値化されるわけではなく、その証明も叶わない。そんな曖昧模糊な存在であった相馬眼を、「自分こそが日本一である」と豪語し、自身の代名詞としたのが故人だった。

「予想根拠の99%は馬体」

2008年、中央競馬関連情報や馬事＆畜産関連情報を放送するグリーンチャンネルの「競馬場の達人」に岡田総帥が出演した。タレントやアスリートなど様々な分野の著名人が馬券で勝負する姿に密着する、当チャンネルの名物番組。その道のプロが出演するのは大きなリスクを伴ったはず。言い訳が効かない馬券勝負という土俵に、正真正銘の達人が登場したことで競馬ファンは色めき立った。

「奇跡の相馬眼を持つ男」と紹介された岡田総帥は的中を重ね、大きな黒字収支で1日を終える。印象的だったのは、映像背景のほとんどがパドックであったこと。出演者の多くは用意された貴賓室で馬券をたしなむが、岡田総帥は違った。鋭い眼光で出走馬を見つめ続け、欠点を見抜き、レース展開まで読み切った。「馬の体を見ただけで馬券を当てられるものか」といった、「パドック派」に対する根強い懐疑的な声を見事に封殺してみせた。

当時、ただの競馬好きの高校球児だった私に衝撃を与えるには十分すぎた。競馬雑誌のインタビューを読み漁り、解説として出演する競馬番組は欠かさずビデオテープに録画するようになった。

17年が経ち、私はスポーツ新聞の競馬担当記者になり、2025年秋にはG掬日の一面予想を任されるようになった。キャッチフレーズは「予想根拠の99%は馬体」。憧れの人から取材対象に変わった故人に「頑張ってね」と手を握ってもらえた時の感激は忘れていない。今でも予想の根底にあるのは「岡田総帥ならこの馬体をどう感じるだろうか」。

一介の競馬好きにすぎなかった若輩者がそれほど影響を受けたのだ。同業の馬産界への影響が計り知れない人物だったことは想像に難くない。

どんな人よりも人間くさかった

さて、本書には副題にあるサンデーサイレンスをはじめ、ハイセイコー、ディープインパクト、ナリタブライアン、サイレンススズカ、スーパークリーク、ステイゴールド、コスモバルクなど、競馬ファンであれば誰でも知っているサラブレッドが次々と登場する。そのどの馬とも面白い因縁があるのだから驚かされる。

そのうちの1頭であるG6勝馬ゴールドシップは現在、岡田総帥が築き上げた国内屈指の大牧場ビッグレッドファームで種牡馬として繫養されている。競馬を題材としたTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で物語のキーワードとなっている「日高地方」で生まれた名馬。岡田総帥が口説き落とし、生まれ故郷と同じ「日高地方」のビッグレッドファームで第2の馬生を過ごしている。

コロナ禍も落ち着いた2022年夏、ゴールドシップの取材でビッグレッドファーム（明和）を訪れた。岡田総帥がこだわった美しい景観が保たれたスタリオンで、快活な挨拶を向けてくれる牧場スタッフと共に、現役時代にも増して体が真っ白になった名馬が出迎えてくれた。

ゴールドシップは父ステイゴールドも過ごした馬房で、飼い葉を「お茶漬け風」に水浸しにして食べていた。「日高の星」と地元の生産者の期待を集め、「最近では“ウマ娘”のおかげでファンの層が一気に広がりました。牧場見学者のほとんどはシップがお目当て。人の心をつかむこの馬の力を改めて感じます」（牧場スタッフ）。

向かいの馬房には、岡田総帥の肝いりで米国から導入したロージズインメイ（2025年没）が漆黒の馬体を煌めかせる。隣の馬房では、欧州で種牡馬生活を送っていたが、岡田総帥が逆輸入したダノンバラード（2025年没）が佇んでいた。相馬眼の神様が惚れ込んだ各馬の体は、観光ガイドブックに掲載されるどの景勝地よりも美しかった。

私にとって神様のような存在である故人だが、本書を読み進めると、どんな人よりも人間くさかったのではないかと思えてくる。馬産に向けられた情熱も、関わった人々への慈愛も、関連馬への大きすぎる期待も、理にかなわない慣行と戦う信念も、宿敵に向けられた羨望も。活力にあふれた人だから、どのエピソードも魅力的に心に響く。

総帥の物語はいまも続く

岡田総帥の死からわずか2カ月後、ビッグレッドファームで生まれたユーバーレーベンがオークスで優勝。世代の牝馬の頂点に立った。

父ゴールドシップ、母の父ロージズインメイ。牝系にも母がマイネテレジア、2代母マイネヌーヴェル、3代母マイネプリテンダーと岡田総帥が育んだ血脈が並ぶ。本書を読む前と後ではレースが全く違うものに見えてくるはずだ。

一人の偉大なホースマンが優勝劣敗の競馬界を戦い抜いた証である「マイネル」「コスモ」「ウイン」の名を冠するサラブレッドたちは、今週末も競馬場で走っている。コスモバルクの日本ダービー（2004年）挑戦前夜、岡田総帥はスポーツニッポンの取材に「すべてはダービーを獲るためにやってきた」と答えている。人生を賭して相馬眼を磨き続けた故人の物語は未完であり、現在も進行中。いずれ訪れる大団円の時、感動共有の栞として本書は大きな意味を持つであろう。

【『相馬眼が見た夢』の序文を読む】『“マイネル軍団”岡田繁幸総帥「急死の真相」…“71歳の誕生日”に何があったのか、いま初めて明らかにされる事実』

【こちらも読む】”マイネル軍団”岡田繁幸総帥「急死の真相」…”71歳の誕生日”に何があったのか、いま初めて明らかにされる事実