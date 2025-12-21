”神父”の息子は「遺産を全部寄付しよう」と言いかねない…「億万長者と結婚しなかった」ドイツ人シングルマザーが指名した現実的な「遺言執行者」

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第91回

『「孤独死そのものより、死ぬまでの数年間の苦しみのほうが酷い」…介護施設で祖母を看取ったドイツ人女性がそう断言する“切実な理由”』より続く。

現実的な母

「母は高齢だけれど頭はしっかりしている」と話すベアーテさん。連載第２3回『「やっと手に入れた自由」…「カップル社会」を生きてきたドイツ人女性が離婚して手に入れた“おひとり様”生活』で紹介したように彼女自身はおひとり様を満喫中です。億万長者と結婚しなかった現実的な母親は、自分の死後に誰も困らないように、まずは「遺言執行者」（Testamentvollstreckerin）を指名しました。

遺言執行者とは、財産分与などでトラブルが起きないように、故人の遺言に沿って動く人を指します。家族や親戚など関係が近い人（成人年齢に達している必要がある）、あるいは弁護士などの法律家の中から、本人がふさわしいと思う人物を選び、遺言書や相続契約に記載します。特に指名せず、「遺産裁判所（Nachlassgericht）に決めてほしい」とすることも可能です。

ベアーテさんは笑いながらこう語ります。

「5人の子どもたちの誰を遺言執行者にするか、母は『消去法』で決めたの。私は海外によく行ったり、忙しいでしょ。弟はギムナジウムで宗教学（カトリック）の先生をしていて、もう一人の弟はカトリックの教義問答（Katechismus）〔註：公教要理。カトリック要理ともいう〕の専門家。二人とも宗教にガチガチで現実的な目が備わっていない。兄はこれまた神父さんで、とにかく博愛主義者で人が良いから、『お母さんの遺産はすべて寄付しようよ』なんて言い出しかねない。仲はいいけど、私とは全く価値観が違うわ。私は教会から脱会したから！」

遺言執行者は妹に

結局、ベアーテさんの母親は、ずっと会社員として経理の仕事をしてきた妹を指名したそうです。

「親なのに客観的な判断ができたのは素晴らしいことよね。妹は母の家からそう遠くないところに住んでいるし、『カトリックのがちがち頭の息子たち』とは違って、現実をちゃんと見ている人だから、書類の管理だとかお墓のこととか、一番きちんとできると思う」

親戚やきょうだいが多いと、「誰と誰の仲が悪い」とか「親が誰かを贔屓する」など、険悪な雰囲気になることも少なくありませんが、ベアーテさんの家に限ってはそんな心配はなさそうです。たとえ家族であっても、人間関係や感情でなく「能力・適性」で決める。彼女の母親の判断はお見事です。

『「会うたびに恋人が変わる」従兄が死の間際に「ホスピスで結婚」!?…堅実なドイツ人弁護士が“気の合わない従兄”の最期をサポートしたワケ』へ続く。

【つづきを読む】「会うたびに恋人が変わる」従兄が死の間際に「ホスピスで結婚」!?…堅実なドイツ人弁護士が”気の合わない従兄”の最期をサポートしたワケ