「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神・芝１６００メートル）の予想を公開した。

粗品は今年が「近年まれに見るハイレベルな一戦になりそう」と予想。続けて「今年の朝日杯はエコロアルバ、カヴァレリッツォ、ダイヤモンドノット、アドマイヤクワッズ、そしてリアライズシリウスの５頭で決まる」と見立てたうえで、前日最終オッズで単勝１番人気に支持されている１３番のリアライズシリウスを本命に据えた。

さらに、「決め手となったのは、やはり前走の新潟２歳Ｓで、のちの阪神ＪＦ３着のタイセイボーグ、ファンタジーＳを制したフェスティバルヒルを４馬身離して圧勝。スタートで出遅れたりと展開が向いたわけでもなく、粗削りながら力でねじ伏せた印象やった」と前走のレース内容を高く評価。「勝ち方だけを見れば、怪物の可能性は高く、非常に期待してしまう」とかなり惚れ込んでいるようだった。

その一方で、「初の右回り、関西への輸送、阪神１６００ｍでの勝ち星がない津村ジョッキーと不安要素はある」としながらも、「新潟２歳Ｓから朝日杯直行もあまり良いデータはないんですが、これらのデータで人気が落ちるようなら逆にありがたい」と迷いは捨てたようだ。

対抗は、アドマイヤクワッズとエコロアルバで悩んだが「完成度の高さ」から前日オッズで２番人気の前者をピックアップ。「前走のデイリー杯２歳Ｓがハイレベル」「大崩れはなさそう」など推奨理由を並べた。

今回は雨予報から「稍重予想で本命を決めました」と馬場を見据えての予想を明かしつつ、買い目は絞った様子。３連複で（３）（１２）（１３）の１点と軸２頭ながし（１２）（１３）―（３）（８）（１０）の３点にくわえ、３連単２頭軸マルチ（１２）（１３）―（３）（８）（１０）の計１８点をあげた。

秋のＧ１シーズンではなかなか結果が出ていないが、「勝ちましょうか、朝日杯は？で、有馬に弾みつけて年末ですべて今年の厄を落としましょう」と前向きに語った粗品にコメントでは「悲しみの極地からの超ほらな待ってる」「当てようぜ」「なんで本命被るんや」「本命沈みます」「雨なら来ると思うからマジでお前を信じるぞ」「どちらかが飛ぶパターンかな」「出遅れたら終わりだと思う」「３連単２頭軸マルチなら３連複の買い目いらんくないか？笑」「新潟から来たやつあんま大成しないでｗ」「人気馬ばかり本命にしてつまらんな」などの反応が寄せられている。