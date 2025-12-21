米大リーグ公式サイトは２０日（日本時間２１日）、ポストシーズン（ＰＳ）で活躍が目立った上位２０人を紹介する特集記事を掲載し、ドジャース・山本由伸投手、大谷翔平投手、佐々木朗希投手が選出され、ド軍日本人トリオがそろい踏みとなった。

トップに紹介されたのがワールドシリーズＭＶＰにも輝いた山本だ。同第２戦にメジャー２４年ぶりとなるＰＳ２試合連続完投を成し遂げると、同第６戦は６回１失点で勝利投手。翌日の第７戦では“中０日”で９回から登板し、延長１１回にもつれる激闘となったが、２回２／３を無失点の伝説リリーフで“胴上げ投手”にもなった。同サイトは「彼のマウンド上での働きは、連覇を果たすうえで非常に大きな要因となった」とした。

２位のブルージェイズの大砲ゲレロに続いたのが、「この二刀流のスーパースターは、おそらくたった１試合だけの活躍でもこのトップ２０に食い込めたであろう」と紹介された大谷。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第４戦での３本塁打、１０奪三振という圧巻のパフォーマンスを見せた「伝説の１日」で鮮烈な印象を残した。ＰＳは４試合に登板して２勝１敗、防御率４・４３で、打っても全１７試合にフル出場し、８本塁打、１４打点、打率２割６分５厘。二刀流として初めて迎えたＰＳに、「期待を裏切らなかった」と評価された。

また、１４位にはメジャー１年目の佐々木がランクイン。シーズンこそ振るわなかったが、ＰＳは９試合で２ホールド３セーブ、防御率０・８４。若き守護神として連覇に貢献し、同サイトは「日本の天才はプレーオフの高い緊張感を伴う場面に十分適しており、ドジャースの救援陣はまさにその存在を切実に必要としていた」とたたえた。