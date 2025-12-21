「アントニオ猪木が太陽なら、月のような存在だった」プロレス界の過激な仕掛け人・新間寿の「人間力」

アントニオ猪木の右腕として活躍した半生

アントニオ猪木vs.モハメド・アリ戦、タイガーマスクのプロレスデビューなど、日本のプロレス史に残るイベントを手がけた男といえば新間寿さん（4月21日没）だ。プロレスファンからは「過激な仕掛け人」という異名で知られる。

中央大学在学中、強い男に憧れを抱いた新間さんは、力道山の道場に通い始めた。卒業後は化粧品会社で営業マンとして働いた後、練習生時代に繋がった人脈などを使ってプロレス団体を立ち上げるも、すぐに倒産してしまう。

幾度かの転職を経て、'72年に旗揚げされたばかりの新日本プロレスに入社。それ以降、アントニオ猪木の右腕として活躍した。猪木の弟で株式会社猪木元気工場代表の啓介さんは、こう振り返る。

「初めて会ったのは'71年でした。アントニオが入院中の病院に新間さんが見舞いに来たのです。力道山のジムで鍛えていただけあって、スーツが筋肉でパツンパツンになっていました。頼りがいのある、兄貴のような方でしたね。

新間さんが新日に入社されてからは地方の営業まわりなどで毎日のように一緒にいました。旗揚げ当初にありがたかったのは、新宿にある京王プラザホテルとの関係を築いてくれたことです。

当時、ヒール（悪役）も含む新日の外国人レスラーは、みんな京王プラザホテルに泊めていました。融通の利くホテルを見つけることは難しいです。新間さんの交渉術や人間力なくしてできることではありません。私にも営業のやり方などを色々教えてくれて助かりました」

弱音や愚痴をこぼさなかった

新間さんは、プロモーターとの交渉や興行の企画、スカウトの支援など、プロレスにかかわる裏方仕事はひととおりこなした。彼なしでは実現できなかった試合は数えきれないという。そのひとつが、'76年に開催された伝説の「猪木vs.アリ戦」だ。

日本を代表するプロレスラーである猪木と、ボクシング世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリによる異種格闘技戦は、全世界が注目した。

「ルール策定などで相当に大変な思いをされたはずです。試合実現のために何度も海外に足を運んでいました。それでも弱音や愚痴をこぼしていた記憶はありません。常に前向きに物事を考えていました。

それはアントニオに心から惚れ込んでいたからだと思います。自分以外がアントニオと仕事を進めていたら嫌そうにするほど、好きで仕方なかった。力道山のジムにはアントニオもいたので、新間さんは練習生時代から、その背中に憧れていたのでしょう」

'89年に猪木がスポーツ平和党を立ち上げて政界に進出した際も、新間さんは幹事長として猪木を支えた。その後、猪木との関係が途切れてからも慕い続けていたという。

「晩年になっても、つねづね兄のことを話していました。アントニオ猪木が太陽なら、新間さんは月のような存在だったと思います。二人の考え方が互いに良い影響を与えつつ嚙み合ったからこそ、プロレスブームが生まれました。今でも感謝しています」

「週刊現代」2025年12月22日号より

