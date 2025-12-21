安青錦の快進撃が止まらない。2023年秋場所で初土俵を踏むと、序ノ口、序二段と連続優勝し、2024年九州場所で新十両に昇進。十両を2場所で通過すると、新入幕から3場所連続で11勝を挙げて新小結に昇進し、初土俵から所要12場所での新三役は付出を除けば史上最速記録となった。新小結でも11勝を挙げて所要13場所での関脇昇進も最速記録に。そして、新関脇場所となった九州場所で初優勝を飾り、大関昇進を決めたのだ。

【写真】関大相撲部で稽古をしていた頃の安青錦。他、ロシア軍のミサイル攻撃を受けたヴィンニツァの現場なども

元NHKアナウンサーで大相撲取材歴70年以上の相撲ジャーナリスト・杉山邦博氏をして、「感謝の気持ちを忘れず、素直で謙虚で、稽古熱心な姿は、過去の外国人力士のなかでもまさに異色の力士です。日本語をわずか3年であそこまで深く理解している姿には感心、感激しますね。九州場所の千秋楽の優勝決定戦では、横綱（豊昇龍）が興奮気味に仕切っていたのに対し、淡々と仕切っていた姿が今でも印象に残っています。2026年は秋か九州には異色の横綱誕生が期待されます」と言わしめた。

先の九州場所では14日目に横綱・豊昇龍を破り、千秋楽は本割で大関・琴櫻を内無双で下すと、豊昇龍との優勝決定戦も制した。初土俵から14場所目、21歳8か月での快挙である。場所後に大関昇進が決まり、付出を除く初土俵から所要14場所での大関昇進は琴欧洲の19場所の記録を更新。21歳8か月での大関昇進は貴乃花、北の湖、白鵬に次ぐ4番目の若さだった。

スピード記録で少し前まで注目されていたのは、横綱・大の里だった。幕下付出10枚目格デビューした大の里は大関昇進まで所要9場所の記録を持つ。新入幕から大関昇進までは所要5場所で、安青錦はこの記録に並んだ。相撲担当記者が言う。

「大の里は大関昇進後、4場所を要して横綱に昇進。新入幕から所要9場所での横綱昇進は大鵬の11場所を抜いて歴代1位の記録となった。横綱昇進条件は"大関で2場所連続優勝、またはそれに準ずる成績"だが、新入幕から所要5場所での大関昇進で大の里に並んだ安青錦が初場所、春場所と連続優勝して横綱に昇進すれば、新入幕から所要7場所ということで大の里の記録を抜くことになる。

大関在位2場所で横綱に昇進したのは、昭和以降では双葉山、照国の2人しかいない（明治時代には栃木山がいる）。大関から横綱に駆け上がったイメージがある北の湖、千代の富士、朝青龍はいずれも3場所かかっている」

九州場所の千秋楽では八角理事長が「立派だ。来年は横綱になって（九州場所に）帰ってくるかもしれない」とコメントしたほどだ。

九州場所では14日目に対戦した横綱・豊昇龍に頭を低くして攻め込み、最後は右手で押し出して勝利。これで豊昇龍に初顔から3連勝。千秋楽の優勝決定戦でも頭で当たったあとに後ろに回り込むと送り投げで勝利。どちらが横綱かわからないほどだ。

ただ、もうひとりの横綱・大の里にはこれまで勝ったことがない。

九州場所も左上手を掴んだ安青錦が頭を押さえて上手投げを打ったが、ついてこられたことで土俵を飛び出して寄り切りで負けた。物言いがついてもよかった際どい一番だったが、これで対戦成績は0勝3敗となった。若手親方が言う。

「安青錦はレスリングで鍛えた腹筋や背筋の強さを活かした低い姿勢での攻めを持ち味とするため変化やはたきを食わないが、やはり幕内平均体重の150キロより10キロも軽いことの影響はある。ケガをしないためにも体重アップをしたいところだが、動きが鈍くなるのが心配です。

そこで安青錦は筋力で体重アップを目指しているようです。大の里対策ということでは当面の課題は体重アップじゃないか。187キロの大の里に3連敗しているものの、過去2回は立ち合いでぶっ飛ばされて相撲を取らせてもらえなかったのが九州場所では善戦。際どい一番となった。2人の実力差は完全に縮まっている。

大の里は安青錦戦で左肩をケガして千秋楽を休場。千秋楽に横綱が休場するのは異例中の異例。横綱相撲が取れない、ケガを悪化させるという師匠の判断だったのだろうが、協会内では師匠も含めて批判の声が上がっていた」

もうひとりの大関の琴櫻は、大関在位11場所で2ケタ勝ったのは4場所しかない。2024年の九州場所で優勝したが、2025年は年6場所で2ケタ勝った場所はなく、8勝7敗が4場所もある。

「琴櫻に横綱昇進は期待できないでしょう。安青錦は稽古熱心で、礼儀正しい。ファンサービスも心掛けており、品格はすでに横綱級。恵まれた体と持って生まれた素質は認めるが、稽古嫌いで巡業でもほとんど土俵に上がらない大の里とは対照的。安青錦に横綱の期待がかかるのは無理もない」（前出・若手親方）

それでも現役最多の5回の優勝を誇る大の里に、白鵬の優勝回数45回を日本人横綱の大の里に抜いてもらいたいという期待があるのも事実。安青錦が大の里を超える日が来るのだろうか。