日本の敗戦後、何が起きたのか…「終戦処理」という仕事の中身

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

銀行勘定の終戦処理：欧州中立国

ドイツの敗北以降、横浜正金銀行の欧州での活動は、他行に預けてある資金の管理だけとなった。例えば、スイス国立銀行を経由した連合国軍捕虜への慰問品購入資金の受け渡しなどだ。

欧州に正金銀行の支店は無くなっても、スイス国立銀行には正金銀行の口座が残っている。したがって米英など連合国政府がそこに入金すると、スイスの外交官はそのカネを中国の正金銀行支店で出金して慰問品を買うことができる。終戦が近づくにつれ、慰問品購入資金の額は少しずつ減ってはいたが続いていた。

この送金はスイス・フランで入金され、日系中央銀行の現地通貨（聯銀券や儲備券）で出金される。昭和20年度上期（4〜9月）に4326万スイス・フランを受け入れた。それに対して欧州で外交官費用などとして引き出されたのは2709万スイス・フランである。

これは日本にしてみると、戦争末期における欧州主要通貨の唯一の獲得源だった。欧州で引き出された2709万フランの半分近くに当たる1313万フランは、スイス以外の中立国であるスウェーデン、ポルトガル、スペインへの外交官費用送金が占めている。

つまり送金先で使われるまでは、それぞれ口座の中で「日本政府のカネ」として残る。しかし8月14日のポツダム宣言受諾（8月15日は玉音放送の日付であって、ポツダム宣言受諾決定を連合国軍に通達したのは8月14日）を受けて、この状況も変わることになる。

宣戦布告後は、正金銀行は連合国にとって「敵国の銀行」なので、施設は接収、行員は拘束され、資産も凍結された。ただし同盟国や中立国では日本は「敵でない」ので、細々と営業はできる。

イタリアやドイツが降伏すると、1945（昭和20）年5月以降の欧州で正金銀行が取引をできるのは中立国のみとなった。しかも正金銀行はそれら中立国に支店を持っていないので、他行に設けた口座を通した取引となる。

そしてポツダム宣言の受諾は、日本が連合国軍によって保障占領されることを意味する。日本は外交・財政・金融も含めた行政の自主権を喪失するので、中立国も取引のしようがない。日本政府のカネであっても、連合国軍の指示に従わなければならないからだ。

こうして正金銀行がスイス、スウェーデン、ポルトガルの銀行に保有している預金は、原則凍結され連合国軍に接収された。ちなみにスペインの銀行に預けていた分は、ほぼ全額が在リスボン日本公使館の経費、日本人外交官の給料や在留邦人の生活費に払い出されて残高は無かった。

スペインはドイツ敗北前の1945年4月11日に日本との国交を断絶しており（宣戦布告はせず中立関係は維持）、凍結を恐れてスペインでの預金は全額引き出されたのかもしれない。

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

【つづきを読む】なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」