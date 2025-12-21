なぜ多くの人は死後のことを親族に頼めないのか「深刻な現実」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

自身の死後のことを誰に頼むか

「死後事務委任を契約者した人の意識調査」（20年12月質問紙による調査、回答数は28人）の結果からわかったことがある。

「エンディングセンターを知る前は、自分の死後のことは親族に頼むしかないと思っていたか」という質問で、最初に2つの選択肢を設け、選んでもらった。

〆能蕕蓮△修思っていた：7名

他の方法はないかと考えていた：21名

この調査の結果から「（親族に依頼すると）最初はそう思っていた」と回答した7名は、みな子どものいない人たちであった。葬儀等の依頼対象は兄弟姉妹やいとこといった同世代で、姪や甥では交流がなく葬儀を依頼できるような関係にないということがわかる。

また、最初から親族に頼むことはできないと考えていた人が28人中21人で、圧倒的に多いことがわかった。さらに「親族にご自身のことを頼めないと思った動機、その他、親族への思い」という質問に対する記述から、親族は【高齢】【没交渉】【遠縁・養子】【遠方】、【迷惑・負担をかけたくない】【自己責任】【葬送の社会化】といったカテゴリーが抽出できた。

まずは、【高齢】や【迷惑・負担をかけたくない】について、被調査者の記述を紹介していこう。

【高齢】

・姉は早く亡くなり、兄は10才も違うから、順番からいけば私が後になる。

・高齢の両親と、家庭を持って仕事と子育てに多忙な兄姉には頼めないと思っていました。

・両親はすでに亡くなり、兄妹三人は健康でしたが、それぞれ家族があり、私だけが独身でしたから、すべて自分で自分の一生を取りしきってきたのだから終りも自力でという意思がありました。そのうち兄も妹も認知症になって、施設入居となりました。もし家族に頼ると決めていたら大変なことになっていたであうと、自分の早くから決断に拍手を送っております。

・妹は８年前に認知症となり現在は大阪の施設に預け介護を受けています。妹は持病があってほぼ寝たきりです。

・親族共に高齢。自分の最後は出来る限り自分で始末をつけたい（迷惑をかけたくない）

・弟妹はいますので、死後の事を頼めない訳ではありませんが、弟妹たちも高齢や病気持ちなので、しっかりやってくれるかどうか不安なので・・・。夫の弟も10年ぐらい前から心臓に異変があり、ペースメーカーを入れていますので、葬儀に来るかどうかも分かりません。私をはじめ、弟妹に子供のいない者が多く、大変さみしく思っております。（86歳女性）

・関係も良好な姉。その意味では唯一の親族の姉。ありがたい程私を思い、理解もしてくれた姉。しかしその姉にも姉の人生がある。だからこそ死後のことは、物事が分かり動ける内にやってしまえることはやりたい。他ならぬ私自身のためにも。

・頼んで頼めなくはないが、誰に頼んでも遠方という条件は同じでやはりそこがネックでした。

【迷惑・負担をかけたくない】

・よけいな負担をかけたくないと思っています。

・おいやめいに迷惑をかけたくない。

・自分のことで迷惑をかけられないと思ったためです。

・実母と夫の介護から死後の整理までを経験してから、家族が居ない身になった自分の死は準備しておかないと社会に迷惑をかける事になると思ったのです。

・親族に悪い感情をもっておりませんので、単身で生きてきましたので、迷惑はかけたくないと思っていました。

・後に託せる子供がいなかったため。いずれの兄弟姉妹とも不仲ではないものの、面倒なことを頼みたくないという関係であった。ましてや甥姪に至っては言うに及ばず

・兄弟は同じく年をとっていく。その子供達とは全く付き合いもないので迷惑をかけたくない

・親族との交流が少し苦手なため、迷惑をかけると、申し訳がないと思う気持から

・私の両親はすでに亡く、それぞれ家族を持っている妹、弟達に負担をおわせたくない。

・姉は早く亡くなり、兄は10才も違うから、順番からいけば私が後になる。おいやめいに迷惑をかけたくない

さらに「多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」」では、誰かの手を借りなければ、死後の葬儀や埋葬・死後事務は、自分ではできない日本社会のリアルを掘り下げていく。

