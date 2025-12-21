当たり前の日常からの卒業 三姉妹の末っ子・女優の唐田えりかが見た”姉”

女優・唐田えりかさんによる連載「面影」第８回は、生まれたときからずっと一緒にいるお姉さんについて。

三人姉妹の末っ子として生まれた唐田さん。学生生活、反抗期、常にライフステージの一歩先にいるお姉さんと、取っ組み合いの喧嘩を繰り返しながら成長してきたといいます。

感情をむき出しに、全力で向き合える人のいるあたたかさを綴ります。

時には包丁を向け合った姉

二番目の姉の結婚式が先日あった。

いつか姉たちのことを語る日が来るだろうと思っていたが、あまりにも語ることが多く何をどうまとめていけば良いのか分からずにいたが、結婚式で感じたこれまでの時間を語らせていただきたい。

私には姉が二人いる。

今回結婚式を行ったのは、二つ歳上の次女だ。

この次女と私は、小さい頃から本当によく喧嘩をした。

連絡帳をビリビリに破りあったり、それぞれの部屋の机の上や引き出しの物をひっくり返しばら撒いたり、時には包丁を向け合ったこともある。

幼馴染のかっちゃんはピンポンを押す前に、私たちの喧嘩声が外に聞こえるというのは日常茶飯事だったらしい。

先にやってきた反抗期

なぜそんなに喧嘩をしていたのか、よく覚えていない。

ただひとつ言えるのは、私が「かまちょ」だったことだ。

怒られてもウザがられても一緒に居たかった。

おままごとや、シルバニアファミリー、リカちゃん人形遊びなど、小さい頃から三姉妹でよく遊んでいた。

だが私より先に大人になっていく姉二人は、少しずつそんな遊びをしなくなる。

そうなると、まだ遊び足りない私は一人で遊ぶときもあった。

家に姉の友達が来れば、一緒に遊んだし、どこか行くとなれば必死に小さいチャリを漕いでついて行った。

次女は、小学校高学年から凄まじい反抗期に突入した。学校から帰宅すると同時に、自分の部屋に閉じこもっていた。

かまちょ精神の私は「反抗期」という意味がよくわからず、閉じこもろうと必死の姉を、閉じこもらせないことに必死になった。「あそぼう！！！」と何度も言った記憶がある。時には大きい声で。時には小さい声で。

何度も「しつこい！！！」と追い出されては、再び侵入するということを一日中していた。

最終的に殴り合い蹴り合いになって力で負け、祖母にかまってもらう。という落ちだった。

暗闇の崖にしがみつく姉

ある日、姉の反抗期が爆発して、母を怒らせた。姉が扉を開け、バーン！と家を飛び出した。

私はやれやれと約5分後、姉を探しに懐中電灯を持ち家を出た。

こんな真冬の夜に飛び出してアホやな〜と思った。田舎の真っ暗闇に少し怖さが滲んだが、かくれんぼをしているようなワクワクも感じながら姉を探した。

すると、真っ暗闇のまさに闇の底くらい暗い林の中から「えりか！ えりか！」と聞こえた。

林の中の坂の途中に、姉は両腕と両足を踏ん張り、しがみついていた。

「お前そんなとこにいたんか」と特にびっくりもせず簡単に見つけた。

ママまだ怒ってる？ と聞かれ、いや今はお前のこと探してる。と私は坂の頂上から答えた。すぐ帰るのも恥ずかしいからもう少ししたら一緒に帰ろう。と言われ、二人で真っ暗闇のまさに闇の底くらい暗い林の中の坂の途中にしがみついた。

学校で手を振った

喧嘩しすぎるほど仲が良すぎる姉妹だった。

中学に上がると、姉は三年生にいた。

一年生はジャージのチャックを一番上まで閉めてなければいけない。リボンの付け方など、学年ごとに暗黙のルールがあった。

だが私は三年生に姉がいることを良いことに、一年からチャック全開の強気姿勢でいた。

姉は言葉数は少ないクールビューティーな容姿だった。小さい頃から姉に憧れる友達が多かったため、変に目を付けられることもなく気楽に過ごせた。学校ですれ違う度に、姉とバイバイするのが大好きな習慣だった。

そして高校は、姉二人が行った女子校に私も入学した。ここでも、三年生には姉がいた。

すれ違う度に、バイバイをしまくった。

高校の頃にはすっかり姉は反抗期を卒業していた。朝は一緒に自転車で駅まで40分の道を通っていたが、私が一年生の一学期の時点で自転車通学に飽きてしまってからは、祖父が毎朝私と姉を駅まで送ってくれた。

当たり前の日常からの卒業

そんな姉の卒業式、姉が名前を呼ばれ返事をし立ち上がったとき、ププッと笑ってしまったと同時に、もう同じ学校に通うことはないんだ。と気付いてしまった。

当たり前のように同じ学校に通い、同じ家に帰る。こんな生活が、ついに変わってしまうのか。と気づいたときにどうしようもなく寂しくて仕方なくなった。

姉の卒業から二年後、私は高校を卒業して東京に来た。大きいスーツケースを持ってバスに乗った。祖父と祖母がお見送りしてくれた。千葉と東京なんて近い。すぐ帰って来れる。

寂しさよりも上京することにずっとワクワクしていた。はずなのに。

バスに乗って一人になった途端に涙が止まらなくなった。沢山泣いた。あんなに知らない人ばかりの中で泣くことなんてきっともうないくらい泣いた。姉の卒業式のときに感じた、当たり前の日常から卒業しなければいけない日が、本当に来てしまった。

私が東京にいる間に、祖父と祖母に何かあったらどうしよう。三姉妹が皆んな結婚してお嫁にいったら母はひとりぼっちだ。やだ、やだ。でも、夢を追いたい。

だんだんと家から離れていく高速バスに乗りながら、大人にならなきゃいけないんだ。と思った。

まだ大人になりきれない自分を、泣き声を堪えるのと一緒に飲み込んだ。

どうかみんな元気でいて。姉二人がみんなを寂しがらせないで。と願いながら地元を離れた。

後編「あのとき姉がいなかったら、確実に生きることを諦めていた」女優・唐田えりかと二番目の姉では、上京してからの新しい家族の日常、困難を乗り越え迎えた結婚式の当日のことが描かれます。

