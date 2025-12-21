長濱ねる、ボディラインあらわから美背中まで…大胆披露に反響相次ぐ「女神様！」「美しすぎる！」
俳優の長濱ねるが、21日までに雑誌『ar』のインスタグラムに登場。ボディラインがあらわになった衣装や美背中を大胆に披露した衣装など、さまざまな衣装を華麗に着こなすスペシャルムービーが公開された。
【写真】大胆に！長濱ねる、ボディラインあらわな衣装＆美背中も公開
インスタでは「大好評発売中！長濱ねるさんがカバーを飾るar1月号は、チェックしていただけましたか？可愛すぎるスキーコーデに、パジャマコーデに、色んなねるさんがぎっしり。ねる的ベスコス、読者からのお悩み相談など、盛りだくさんの8P。永久保存版間違いなし。今すぐチェックしてみて！」との文言とともに動画をアップ。
ファンからは「美しすぎる！」「女神様！」「キュンキュン！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】大胆に！長濱ねる、ボディラインあらわな衣装＆美背中も公開
インスタでは「大好評発売中！長濱ねるさんがカバーを飾るar1月号は、チェックしていただけましたか？可愛すぎるスキーコーデに、パジャマコーデに、色んなねるさんがぎっしり。ねる的ベスコス、読者からのお悩み相談など、盛りだくさんの8P。永久保存版間違いなし。今すぐチェックしてみて！」との文言とともに動画をアップ。
ファンからは「美しすぎる！」「女神様！」「キュンキュン！」などといった感想が相次いで寄せられている。