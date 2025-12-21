盛岡市動物公園「ＺＯＯ（ズー）ＭＯ（モ）」は来年１月１０日から、冬眠中のクマを観察しながら、飼育員が冬眠の仕組みを解説する「ニホンツキノワグマの冬眠ガイド」を開催する。

２月１５日まで。

冬眠中のクマにスポットを当てた試みで、リニューアルオープンした２０２３年から行っている。同園によると、冬眠中のクマを観察できる動物園は全国的にも珍しいという。

ズーモでは現在、ニホンツキノワグマの「姫」と「リオ」の計２頭を飼育。できる限り野生の生態に近い形で暮らしてもらおうと、１９８９年の開園当初からクマを冬眠させており、今年は１２月１２日に２頭とも冬眠した。

冬眠ガイドではツキノワグマ舎内の真っ暗な寝室で冬眠している２頭を小窓からのぞけるほか、寒さが厳しい冬を乗り越えるための冬眠の仕組みやクマの生態を飼育担当が紹介する。広報の荒井雄大さん（４０）は「今年はクマに関するニュースも多いので、正しい生態を知ってクマへの理解を深める機会にしてほしい」と話す。

冬眠ガイドは土日・祝日に開催。１組１５分程度で、定員は各日５組。１組最大５人まで参加可能で、小学生以下は保護者の同伴が必要。料金は１組１０００円（税込み）。申し込みはホームページ（https://zoomo.co.jp/event/）から。