竹内涼真、“パートナー”との2ショットを公開「オーラがありますね」「色気あってドキドキ」
俳優の竹内涼真が20日、自身のインスタグラムを更新。町田啓太とダブル主演する映画『10DANCE（テンダンス）』でラテンダンスのパートナー・アキを演じた土居志央梨との2ショットを公開した。
【写真】かっこいい！“パートナー”とワイルドな魅力を放つ竹内涼真
投稿で、竹内は「俺よりご飯を食べます かっこいい。」と土居を紹介し、「ありがとう。」と伝えている。写真で2人は、街中でスタイリッシュに決めた姿を披露。竹内はパンをかじりながら、劇中のキャラクターさながらのワイルドな表情を見せた。
投稿には「どれもかっこいい…!!」「ほんとカッコイイ 涼真くんのパワーに負けないオーラがありますね」という写真への感想のほか、「土居さん!!めちゃくちゃアキちゃんでした!!2人のダンスも演技も息ぴったりで最高」「何度も見てます」「ほんと、かっこいいー 土居志央梨ちゃんとのダンス、めちゃくちゃ色気あってドキドキしました」など、日本のファンだけでなく世界中から映画への絶賛の声が集まった。
