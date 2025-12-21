韓国のノーベル文学賞作家、ハン・ガンの受賞後初の作品『光と糸』（河出書房新社）が12月19日（金）に発売された。

【画像】韓国のノーベル文学賞作家、ハン・ガンの受賞後初の作品『光と糸』

『光と糸』は、最終ページにカラーで収録された、ハン・ガンが8歳の時に書いた詩を起点に、光と愛をめぐって、著者自らが一冊の「作品」として作り上げたもの。人々に深い感動を与えたノーベル文学賞受賞記念講演「光と糸」全文、創作についてのエッセイ、5編の詩、光を求めて枝葉を伸ばす植物をめぐる庭の日記、そして自身による写真を、ハン・ガン自らが編んでいる。韓国での発売初日には1万部を売り上げ、各書店で総合ランキング1位になった。

『光と糸』の刊行に際してハン・ガンは、「最初から最後まで光のある本にしたかった」とコメント。12月下旬からはハン・ガン作品を刊行する日本の出版社7社が集結し、「日本語で読めるすべてのハン・ガンフェア」を全国の200軒以上の書店で順次開催される。開催書店では邦訳全作品チャートなどを掲載した特製リーフレットを配布予定だ。1月7日発売の「文藝 2026年春季号」では、特集「ハン・ガンを読む――傷と庭を抱いて」を掲載。ハン・ガン作品の日本語版翻訳者すべての方が集まった座談会、さまざまなジャンルで注目のクリエイター陣による読書会などを掲載。

去年の一月に古い靴の箱から見つけた中綴じの冊子の中で、一九七九年四月の私は二つの問いを自分に投げかけていた。愛ってどこにあるのかな？愛って何なのかな？一方で、『別れを告げない』が出版された二〇二一年の秋まで、私はずっと次のような二つの問いが自分の核を成していると考えてきた。世界はなぜこれほど暴力的で、苦痛に満ちている？と同時に、世界はなぜこれほど美しいのか？この二つの問いの間の緊張と内なる闘いが私の書き仕事を推し進める動力だと、長い間信じてきた。最初の長篇小説から最新の長篇小説まで、私の問いはずっと、異なる局面を通過しながら前進してきたが、この二つだけは変わることなく一貫していたと。しかし二、三年前から、その思いに疑いを抱くようになった。本当に私は、二〇一四年春に『少年が来る』が出版されたあとで初めて、愛について――私たちを結びつけている苦痛について――問うようになったのだろうか？最初の小説も最新の小説も、もしかしたら私のすべての問いの最も深いところにある層は、常に愛に向かっていたのではなかったか？それが私の人生のいちばん古い、根源的な基調音だったのではないか？――『光と糸』より一部抜粋

「文藝 2026年春季号」ハン・ガン特集 目次特集「ハン・ガンを読む――傷と庭を抱いて」詩（再録）ハン・ガン 斎藤真理子訳「声（たち）」（『光と糸』所収）座談会「ハン・ガン、オール翻訳者座談会」きむふな×井出俊作×斎藤真理子×古川綾子読書会「11月21日、ハン・ガン作品をみんなで読む」中村佑子、小川公代、金川晋吾、年森瑛、待川匙

『光と糸』目次光と糸いちばん暗い夜にも本が出たあと小さな茶碗コートと私北向きの部屋（苦痛に関する瞑想）声（たち）とても小さな雪のひとひら北向きの庭庭の日記もっと生き抜いたあとで訳者あとがき

著者 ハン・ガン1970年、韓国・光州生まれ。1994年、短編「붉은 닻（赤い碇）」でソウル新聞新春文芸より作家デビュー。2005年、短編「몽고반점（蒙古斑）」（後に『菜食主義者』に収録）で李箱文学賞を受賞。2016年『菜食主義者』でブッカー国際賞を受賞。2023年、『別れを告げない』でメディシス賞外国小説部門、翌年同作でエミール・ギメ・アジア文学賞を受賞。2024年、ノーベル文学賞を受賞。他の著書に小説『ギリシャ語の時間』、『回復する人間』、『少年が来る』、『すべての、白いものたちの』、詩集『引き出しに夕方をしまっておいた』、エッセイ集『そっと静かに』、絵本『かみなりせんにょと いなずませんにょ』、童話『涙の箱』など。また、「文藝」2019年秋季号に「京都、ファサード」を寄稿（後に『あなたのことが知りたくて』に収録）している。

訳者 斎藤真理子翻訳家。パク・ミンギュ『カステラ』（共訳）で第1回日本翻訳大賞、チョ・ナムジュ他『ヒョンナムオッパへ』で韓国文学翻訳院翻訳大賞、ハン・ガン『別れを告げない』で読売文学賞（研究・翻訳賞）を受賞。他の訳書にチョ・セヒ『こびとが打ち上げた小さなボール』、チョン・セラン『フィフティ・ピープル』、チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』、ファン・ジョンウン『ディディの傘』、イ・ラン『声を出して、呼びかけて、話せばいいの』（共訳）など。著書に『増補新版 韓国文学の中心にあるもの』、『「なむ」の来歴』など。

