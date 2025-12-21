公安事件で逮捕された“革命戦士”の被疑者は、強固な思想に支えられ、検事の問いかけにも黙秘を貫いていた。しかし取調べ中に提示した1枚の写真や、ある女性の存在を告げると、彼は表情をわずかに揺らがせたという。検事として彼と対峙した村上康聡氏が交わした約束とは？※本稿は、弁護士の村上康聡『検事の本音』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。

忘れられない被疑者

“革命戦士”との戦い

今でも、忘れられない被疑者がいる。

かつて、学生らが多数逮捕され、国の内外でも大きな社会問題となった公安事件があった。

逮捕された、そのうちの1人を私が取り調べた。

彼は当初から黙秘し、弁護人を付けていた。

名前も年齢も不明の被疑者は警察署の留置番号で呼ばれていた。

黙秘しているため、途中からは警察ではなく検事の私が取り調べることになった。

連日、私は警察署に通い、取調べを行った。

彼は、黙秘はしていたが、目をつぶることはなく、にやにやしながら私の話を聞いていた。

革命を夢見て事件を起こした彼にとって、目前にいる検事の私は、せん滅の対象となる国家権力の権化である。その取調べに対して黙秘して抵抗することは、「真の革命戦士」を目指す彼にとって喜び以外の何物でもない。そのときの彼の顔は誇らしげで、自ら絶対的と盲信する思想に酔い、自信と優越感に満ちあふれているように私には思えた。

勾留満期の期限が近づいたある日、取調べで私は、彼に1枚の写真を見せた。

その写真を見て、彼の表情は一変し、深い陰りを帯びた。

