セリエA 25/26の第16節 ユベントスとローマの試合が、12月21日04:45にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはロイス・オペンダ（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはパウロ・ディバラ（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、マティアス・スーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。ユベントスのアンドレア・カンビアーゾ（DF）のアシストからチコ・コンセイソン（FW）がゴールを決めてユベントスが先制。

ここで前半が終了。1-0とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

53分、ローマが選手交代を行う。ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）からレオン・ベイリー（FW）に交代した。

56分、ローマは同時に2人を交代。パウロ・ディバラ（FW）、マティアス・スーレ（FW）に代わりトマッソ・バルダンツィ（MF）、エバン・ファーガソン（FW）がピッチに入る。

61分、ユベントスは同時に2人を交代。チコ・コンセイソン（FW）、ブレメル（DF）に代わりエドン・ジェグロバ（MF）、ダニエレ・ルガーニ（DF）がピッチに入る。

70分ユベントスに貴重な追加点が入る。ウェストン・マッケニー（MF）のアシストからロイス・オペンダ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

73分、ローマが選手交代を行う。レオン・ベイリー（FW）からステファン・エルシャーラウィ（FW）に交代した。

その直後の75分、ローマのトマッソ・バルダンツィ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後もユベントスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ユベントスが2-1で勝利した。

なお、ユベントスは24分にチコ・コンセイソン（FW）、87分にウェストン・マッケニー（MF）に、またローマは21分にマティアス・スーレ（FW）、65分にクアディオ・コネ（MF）、84分にブライアン・クリスタンテ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

