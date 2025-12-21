プロ・リーグ 25/26の第19節 サンジロワーズとワーレゲムの試合が、12月21日04:45にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。

サンジロワーズはマルク・ギーガー（FW）、プロミス・アキンペル（FW）、アナン・カライリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）、トーマス・クラエ（MF）らが先発に名を連ねた。

36分に試合が動く。サンジロワーズのアヌアル・アイトエルハジ（MF）のアシストからプロミス・アキンペル（FW）がヘディングシュートを決めてサンジロワーズが先制。

ここで前半が終了。1-0とサンジロワーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分サンジロワーズが追加点。アナン・カライリ（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

70分、サンジロワーズは同時に2人を交代。アヌアル・アイトエルハジ（MF）、マルク・ギーガー（FW）に代わりケビン・ロドリゲス（FW）、ロブ・スクーフス（MF）がピッチに入る。

74分、ワーレゲムが選手交代を行う。マルレー・アケ（MF）からニコラ・ミトゥルジキッチ（MF）に交代した。

その直後の75分、サンジロワーズのウセイヌ・ニアン（MF）のアシストからアナン・カライリ（FW）がゴールを決めて2-0と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サンジロワーズが2-0で勝利した。

なお、サンジロワーズは79分にクリスチャン・バージェス（DF）に、またワーレゲムは15分にエンリケ・ロフォロモ（MF）、90+5分にローラン・ルモワーヌ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 06:51:25 更新