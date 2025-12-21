ラ・リーガ 25/26の第17節 レアル・マドリードとセビリアの試合が、12月21日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ロドリゴ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはアレクシス・サンチェス（FW）、アイザック・ロメロ（FW）、バティスタ・メンディ（MF）らが先発に名を連ねた。

38分に試合が動く。レアル・マドリードのロドリゴ（FW）のアシストからジュード・ベリンガム（MF）がヘディングシュートを決めてレアル・マドリードが先制。

ここで前半が終了。1-0とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、セビリアが選手交代を行う。ガブリエル・スアソ（DF）からオソ（MF）に交代した。

68分にセビリアのマルコン（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

70分、セビリアが選手交代を行う。アイザック・ロメロ（FW）からジェラール・フェルナンデス（FW）に交代した。

72分、レアル・マドリードが選手交代を行う。アルダ・ギュレル（MF）からエドゥアルド・カマビンガ（MF）に交代した。

83分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ビニシウス・ジュニオール（FW）からゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）に交代した。

84分、セビリアは同時に3人を交代。バティスタ・メンディ（MF）、ホセ・カルモナ（DF）、ルシアン・アグメ（MF）に代わりアルフォンソ・ゴンサレス（FW）、キケ・サラス（DF）、アドナン・ヤヌザイ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分レアル・マドリードに貴重な追加点が入る。キリアン・エムバペ（FW）がPKを決めて2-0。2点差に広げる。

その後もレアル・マドリードの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レアル・マドリードが2-0で勝利した。

なお、レアル・マドリードは41分にロドリゴ（FW）、60分にラウル・アセンシオ（DF）に、またセビリアは34分にホセ・カルモナ（DF）、70分にルシアン・アグメ（MF）、90+1分にジブリル・ソウ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 07:00:37 更新