エールディヴィジ 25/26の第17節 NACブレダとテルスターの試合が、12月21日05:00にラト・フェルレフ・スタディオンにて行われた。

NACブレダはラウル・パウラ（MF）、ルイス・ホルトビー（MF）、ユホ・タルビティエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはミラン・ゾンネフェルト（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

NACブレダは後半の頭から3人が交代。クリント・レーマンス（MF）、デニス・オドイ（DF）、ラウル・パウラ（MF）に代わりモハメド・ナッソー（MF）、エネス・マフムトビッチ（DF）、ブラヒム・ガリディ（FW）がピッチに入る。

63分、テルスターが選手交代を行う。タイリース・ノスリン（DF）からアディル・レクカル（DF）に交代した。

74分、NACブレダが選手交代を行う。ルイス・ホルトビー（MF）からモウサ・ソマノ（FW）に交代した。

77分、ついに均衡が崩れる。テルスターのアディル・レクカル（DF）のアシストからパトリック・ブルーワー（MF）がゴールが生まれテルスターが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、テルスターが0-1で勝利した。

なお、NACブレダは87分にエネス・マフムトビッチ（DF）、90+4分にシドニー・ファンホーイドンク（FW）に、またテルスターは49分にタイリース・ノスリン（DF）、64分にタイロン・オウス（DF）、90+2分にケイ・テジャン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 07:01:22 更新