時代とともに就職に対する意識も大きく変化する中、親子はどのような意識のギャップを抱え、就活に挑んでいるのだろうか？ アンケートをもとに親子のホンネを探り、2人の専門家からのアドバイスとともにお届けする。（取材・文／編集部、イラスト／PIXTA）

親は「語学力」や「資格」が有利と考え

子どもは「リーダーシップ経験」を重視する

就活中の子どもとその親は、どのようなギャップを抱え、対応したのだろうか。親子の意識の違いについてアンケートを実施した。第2回は、より詳しく親子のギャップの在り方について結果を見ていきたい。

オールウェイズ代表・就活コーチの廣瀬泰幸氏が注目したのは、Q7の結果だ。

「語学力や資格と答えた親よりも、リーダーシップを重視する子どもの方が、現在の就活で求められる能力をよく分かっている。親は自分が何も分かっていないことを、よく理解した方がよいでしょう」

Q8のサポートでは金銭が圧倒的に評価されたものの、食生活、就活へのアドバイスも、4割以上が支持している。東京家政学院大学理事・佐々木ひとみ氏は、特に母親を頼りにしている子世代が多いのではないかと考察する。

