中国メディアの快科技は15日、「外国のラグジュアリーカーは中国で歓迎されず」とする記事を掲載した。

記事はまず、「中国市場で外国のラグジュアリーカーが歓迎されない状況が顕著になってきている」とし、その象徴的存在だったイタリアを代表するラグジュアリーカーブランドのマセラティの値下げについて取り上げた。

記事によると、マセラティは、電動パワートレインを搭載した初のスポーツ用多目的車（SUV）「グレカーレ フォルゴレ」の価格を、カタログの89万8800元（約1977万円）から35万8800元（約789万円）へと大きく引き下げた。

内燃機関モデルの価格も同様で、グレカーレは20万元（約440万円）余り、レヴァンテは30万元（約660万円）余りそれぞれ調整され、40〜50万元（約880万〜約1100万円）台となっている。

マセラティは2017年に中国で1万4400台を販売し、中国は同ブランドにとって世界最大の単一市場となった。しかし24年には販売台数がピーク時の10分の1にも満たない1228台にまで落ち込んだ。衰勢は25年に入っても変わらず、1〜9月の販売台数は前年同期比3％減の1023台となっている。北京市内の正規販売店も3店舗から1店舗に縮小した。

外国のラグジュアリーカーブランドの苦境はマセラティに限った話ではない。中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会のまとめによると、25年1〜6月の輸入車販売台数は前年同期と比べて32％減少し、メルセデス・ベンツは同23％減、BMWは同63％減、ポルシェは同25％減、ランドローバーは同14％減となった。（翻訳・編集/柳川）