吉沢亮、映画『国宝』裏話告白へ “刺激を受けた” 市川團十郎インタビューも 今夜『日曜日の初耳学』
きょう21日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後22：15〜11：18）は、「2025年話題のカリスマ “金言＆未公開トーク” 大放出スペシャル」を届ける。
【写真】イケメン⋯ブラックスーツで登場した吉沢亮
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。2025年は26組のカリスマを迎えたが、その中から、特別版として未公開シーンなどを放送する。
2025年11月、映画『国宝』が、邦画実写の興行収入１位の記録を22年ぶりに塗り替え、12月には興行収入が179.3億円（12月15日時点）を突破。同作でライバル同士の2人を演じた吉沢亮と横浜流星がそれぞれ語った未公開トークを初公開する。
吉沢が振り返る、“苦労したシーン”とは。さらに、李相日監督からは撮影中に“ターニングポイント”と感じた瞬間も語られる。また、今回、歌舞伎の名門の家柄「成田屋」の生まれであり『国宝』に親子で刺激を受けたという市川團十郎に緊急インタビュー。歌舞伎役者から見た率直な感想が語られる。横浜からは、幼少期に打ち込んでいた格闘技について、饒舌に語ったトークを初出し。
■出演者
[MC]林修、大政絢
[スタジオゲスト]澤部佑(ハライチ)、中島健人 ／ 浮所飛貴(ACEes) ほか
[VTR出演]佐藤健、Perfume、松岡昌宏、横浜流星、吉沢亮／阿部寛、市川團十郎、井ノ原快彦、MIKIKO、李相日
