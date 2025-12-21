ムロツヨシ＆小手伸也、SixTONESとハチャメチャ大騒ぎ 西野七瀬の“ひと言”に松村北斗が撃沈
俳優のムロツヨシ、小手伸也、西野七瀬が、きょう21日に放送されるSixTONESの日本テレビ系冠番組『Golden SixTONES』（毎週日曜 後9：00）にゲスト出演する。
【番組カット】楽しそう！小手伸也のまねをするSixTONES
映画『新解釈・幕末伝』に出演するムロと小手が、前回に続いて参戦。SixTONESとすっかり打ち解け、「二度目まして」とニコニコ顔。一方、同番組初参戦の西野は、過去に松村北斗とドラマで共演していた。「お久しぶりです」とよそよそしいあいさつを交わす西野と松村に、田中樹は「あんまり仲が良くないことが分かった（笑）」とコメント。すると、松村が「と思うでしょ？」と反論し、撮影現場での和気あいあいとした一幕を明かして仲の良さをアピールするが、西野の裏切りのひと言で撃沈する。
円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」に挑戦する。問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できたら、ご褒美グルメをゲットできる。今回のご褒美は、年末ならではのスペシャルコラボ飯。SixTONESがもう一度食べたいとリクエストした絶品チャーハンと麻婆豆腐をセットで用意している。ただし、正解数に応じてご褒美は変化。1問正解でチャーハン、2問連続正解で麻婆豆腐をゲットできる。
小手は「大学のころ、アイスホッケーやってたんで」と動体視力に自信あり。ムロも「小学生の時、リトルリーグでキャプテンやってましたから」と胸を張るものの、キャプテンになった理由を明かした途端、一同に不安がよぎる。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。
ご褒美が食べたいSixTONESは、いつにも増してやる気満々。開始早々に次々と正解し、早くも1品目のご褒美ゲットかと思いきや、ムロが大苦戦する。「ムロさん何も見えてねぇじゃん！」と怒号が飛び交う波乱の展開になる。
西野が、乃木坂46の円陣掛け声で気合いを入れたり、小手とSixTONESが「RADIO FISH」を結成したり、今夜もハチャメチャ大騒ぎ。最後の最後までムロ劇場が止まらない。みんなで力を合わせ、ご褒美グルメをゲットできるのか。
身の回りにあるアレにコレは入るのか、入らないのかを予想する新感覚の目利きゲーム「サイズの晩餐」は、年末特別企画となる。今年放送した64本の中から、反響の大きかった問題をランキング形式で届ける。挑戦したのは、松坂桃李、綾野剛、広瀬すず、久保田利伸、高畑充希、宮崎あおい（※崎＝たつさき）、佐藤健率いるバンド“TENBLANK”（宮崎優（※崎＝たつさき）、町田啓太、志尊淳）ら豪華ゲスト陣。松坂も思わず目がバキバキになり、「これめっちゃ面白い！」と叫んだ問題や、綾野をたぎらせた伝説の難問、間宮祥太朗がまさかの“サイズに兄さん”を演じた神問題まで、もう一度見たいサイズ問題が続々登場。年間大賞に輝くサイズ問題は果たしてどれなのか。
