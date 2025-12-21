『M-1』いよいよ決勝 史上最多エントリーの頂点に立つのは誰だ ファイナリスト、敗者復活、審査員、歴代王者…基本情報をおさらい
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系 敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）が、きょう21日に放送される。令和ロマンが史上初の連覇を達成した直後の大会となる今回、史上最多となった1万1521組の漫才師の頂点を目指すファイナリスト、敗者復活、審査員など改めてひもといていきたい。
【写真】今年も…個性豊かなラインナップに
4日の準決勝を経て、ファイナリスト9組が決定。豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろうの4組は初の決勝進出を果たした。5年連続決勝進出という真空ジェシカ、3年ぶりの決勝進出となるヨネダ2000、昨年4位のエバース、5位のヤーレンズ、10位のママタルトといった、そうそうたる顔ぶれとなった。フレッシュな新星が一気に駆け上がるのか、M-1を知り尽くした経験者たちが実力を発揮するのか、期待が集まる。
審査員は昨年に引き続き9人制で、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、駒場孝（ミルクボーイ）、後藤輝基（フットボールアワー）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）。今年は9人中7人が続投。2001年王者の礼二は今年で11回目、塙は8回目、大吉は6回目、2010年王者の哲夫と海原ともこは3回目、2004年王者の柴田と山内は2回目、2003年王者の後藤と2019年王者の駒場は初審査員となる。吉本興業以外に所属している審査員が塙と柴田の2人となり、昨年から引き続き「漫才師のみの審査員」という構成になった。
出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターを東京2020オリンピック柔道金メダリストの阿部詩選手、パリパラリンピック車椅子テニス金メダリストの小田凱人選手、大相撲第74代横綱・豊昇龍智勝の3人が務める。昨年は、阿部一二三選手が笑神籤を担当した際、令和ロマンが、2年連続のトップバッターとなり、会場が騒然。2番手は昨年準優勝のヤーレンズを引き当てる劇的な幕開けを演出する形となったが、今年もどんなドラマが待ち受けているのか。
最後の1組を決める敗者復活戦のルールは、準決勝の順位をもとに、ABC3つのブロックが公平になるように21組を振り分け。各ブロックの勝者を決めるのは、会場700人の中からランダムに選ばれた200人の観客となる。1組ずつ、ネタ終わりで「暫定勝者」か「挑戦者」のどちらが面白かったかを審査する。各ブロックの勝者3組の中でどの組が一番面白かったかを決めるのは、M-1グランプリの舞台を知り尽くした芸人審査員。投票数が一番多かった組が、決勝戦の舞台へと進むことができる。芸人審査員の顔ぶれは、渡辺隆（錦鯉）、ユースケ（ダイアン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、井口浩之（ウエストランド）となった。
決勝戦のMCはコンビを組んで14回目の今田耕司と上戸彩、敗者復活戦のMCは、陣内智則と齊藤京子が務める。
■『M-1グランプリ2025』敗者復活ブロック分け（※エントリー順）
【Aブロック】
おおぞらモード／20世紀／ゼロカラン／イチゴ／ミカボ／ネコニスズ／TCクラクション
【Bブロック】
ひつじねいり／フランツ／センチネル／カナメストーン／例えば炎／ドーナツ・ピーナツ／カベポスター
【Cブロック】
今夜も星が綺麗／大王／生姜猫／黒帯／スタミナパン／ミキ／豆鉄砲
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
