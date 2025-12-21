粗品「ケンカ売られたんで逃げずに買う」 笑い飯・哲夫に反論 審査コメントに苦言も
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』の審査員に関する笑い飯・哲夫の発言に言及した。
【動画】「ケンカ売られたんで逃げずに買う」笑い飯・哲夫に反論した粗品
哲夫は17日にラジオ番組で『THE W』について、審査員としてのコメント回数がほかの審査員と比べて少なかったことに触れ「次からもう断ろうかな、思ってます」とコメント。「粗品の尺はもう少し短くてよかった。僕のコメントのところまで、もうちょっと回数増えるぐらいにしてもらわんと。そうじゃないと今後やりません」と話していた。
粗品は「笑い飯哲夫さんへ」と題した51分の動画を投稿。「僕は哲夫さんのこと、大好きです」と言い、冒頭で哲夫に対する敬意を表した。その上で、ラジオでの哲夫のコメントに言及し「事実、長かったです。自分のコメントは。少し反省もしかけてたんですが、この反省は止めた。これを反省しちゃったら、自分の筋が通らへん」と自身の姿勢を明示した。
そして「個人的には哲夫さんのこと大好きなんで、だからこそ、どうしてもモヤモヤするからこの動画を撮っています」と言い、「名指しでケンカ売られたんで、逃げずに買うんですけど」と前置き「いや、哲夫さん、あなたね、たいした審査コメントしてはらなかったやないですか？僕のコメントの時間30秒渡したとして、どうなってましたか？端的に言いますけど、後輩の方が自分より出番が回ってきて、すねてるんですよ、あなた。かなりの小心者ですよ」ときっぱり。
続けて「ダサすぎてしんどいかな。哲夫さん、カッコ悪いですよ。僕は哲夫さんのことをよく知っているから言うけど、あんたおかしいよ、そんな芸人じゃなかったですよ」と訴えた。
加えて、哲夫が粗品の尺が長かったと指摘する際に「粗品はデビュー当時から親しい仲でもあるんで」と前置きしたことに対して「愛情よりは保険を感じたかな。今回の出来の哲夫さんには言われたくない。これがもっと完璧に僕より短い時間で、タネになる講評をばんばんしてた審査員の方に言われたら、僕もたしかにぐうの音も出ないですねってなるんですけど、哲夫さんの審査コメント、笑いを取りにいってたじゃないですか？」と哲夫の姿勢に苦言を呈した。
