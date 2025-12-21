◇女子 第37回全国高等学校駅伝競走大会(21日、たけびしスタジアム京都発着 全5区間＝21.0975キロ)

全国高校駅伝が21日、京都府のたけびしスタジアム京都(西京極陸上競技場)で行われます。女子の部は、47都道府県の代表と11地区代表を合わせた全58校の区間エントリー選手が発表。5区間計21.0975キロを走ります。

前回大会は、長野東(長野)が1区から首位の座を譲ることなくフィニッシュ。1時間07分27秒で2年ぶり2度目の歓喜となりました。

その長野東は優勝メンバー4人を配置。1区区間賞の真柴愛里選手(3年)は3.0キロの3区へ。前回2区区間2位でインターハイの3000mで6位入賞の川上南海選手(2年)が最長6.0キロの1区を駆けます。

3大会連続2位の仙台育英(宮城)は、1区に長森結愛選手(1年)、2区に黒川志帆選手(1年)の1年生コンビを配置。県予選でも快走をみせました。長森選手は1年生ながらインターハイの1500mで7位に入っています。3区には留学生のミリアム ジェリ選手(2年)が入り、前回大会を経験した渡辺光桃選手が4区に入り、4年ぶりの女王奪還を目指します。

またその他、各校の実力者がそろう1区には、立命館宇治(京都)の芦田和佳選手(3年)、須磨学園(兵庫)の池野絵莉選手(3年)、東北(東北)の男乕結衣選手(2年)らインターハイの3000mで上位に入った選手が登録されました。

注目は4.0975キロの2区を走る東大阪大敬愛(大阪)の久保凛選手(3年)です。前回大会は同じ2区で16人を抜き、12分47秒で区間賞。チームの6位入賞に貢献しました。

今年は7月の日本選手権で800m1分59秒52の日本新記録をマーク。9月の東京世界選手権にも出場しました。この区間の日本選手最高記録は2008年北京オリンピック出場の小林祐梨子さんが記録した12分35秒。高校最後の都大路で偉大な記録に迫るか注目されます。