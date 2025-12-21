蔦重最期の瞬間に視聴者最注目 『べらぼう』最終話画面注視データを分析
●今際の際に耕書堂の関係者が集結
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、14日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の最終話「蔦重栄華乃夢噺」の視聴分析をまとめた。
横浜流星＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』最終話より (C)NHK
○「あ、それ! へ! へ! へ!」
最も注目されたのは20時54分で、注目度78.9％。蔦重(横浜流星)の今際の際に、耕書堂の関係者が集うシーンだ。
「親が別れも言えぬなど…呼び戻すぞ」大田南畝(桐谷健太)は、蔦重をこの世に引き戻そうと勢いよく立ち上がった。昼九つ午の刻に迎えが来ると九郎助稲荷(綾瀬はるか)が告げたとおり、午の刻の鐘が鳴ると同時に蔦重は息を引き取っていた。みの吉(中川翼)たちは耕書堂の関係者に知らせに走っていたが、日本橋から離れた吉原にいる義父・駿河屋市右衛門(高橋克実)たちは蔦重の臨終に立ち会うことはできなかった。
「蔦重! 俺たちは屁だ! あ、それ! へ! へ!」南畝は涙をこらえながら大声で音頭を取る。「へ! へ! へ! へ!」その場にいる全員が、南畝に合わせて踊り始める。「義兄様」と、蔦重の体を次郎兵衛(中村蒼)に任せ、てい(橋本愛)も立ち上がり踊りの輪に加わった。「重三!」「蔦重! 戻ってこい!」「あ、それ! へ! へ! へ!」「起きろ〜!」誰もが涙を浮かべ、必死に蔦重の名を呼び続ける。「重三…重三!」
踊りの中心で蔦重を抱きしめていた次郎兵衛が、蔦重の変化に気付いた。みな動きを止めて蔦重に注目する中、次郎兵衛の腕の中で蔦重がゆっくりと目を開いた。「拍子木…聞こえねえんだけど」とぼそりとつぶやく蔦重。「へ?」一同が間の抜けた声を上げたその瞬間に、どこからともなく乾いた拍子木の音が鳴り響いた。
『べらぼう』最終話の毎分注視データ推移
○「次郎兵衛義兄さんが優しく蔦重の頭を撫でてたとこで涙腺崩壊」
注目された理由は、蔦重の最期の瞬間に、視聴者の視線が「くぎづけ」になったと考えられる。
プロジェクト写楽が終了しても蔦重は精力的に活動を続け、耕書堂はますます事業を拡大していた。そんな蔦重だったが、江戸患いともいわれる脚気にかかり、急速に衰弱していく。ていの献身的な介護を受けながら出版活動を進めた蔦重だったが、ついに夢の中で九郎助稲荷に最期を告げられる。その死に際には義弟・喜多川歌麿(染谷将太)をはじめとする絵師や戯作者、本屋、吉原の人々などが集まりその死を惜しんだ。
さらに何とか呼び戻そうと南畝が皆に呼びかけ、屁踊りを始める。亡くなった蔦重の周りを、「屁」と連呼しながら踊る様子はかつて恋川春町(岡山天音)の記した「屍」の周りを「屁」で囲んで独りと読ませた創作文字を思い出させた。みなの願いが通じたのか、次郎兵衛に抱かれた蔦重は目を覚ますと、拍子木が聞こえないというメタ発言で物語は幕を下ろした。
SNSでは「これまでお世話したりお世話になったりした人たちが次々に駆けつける所で泣いちゃった」「最後の屁踊りは春町先生も来てくれたみたいで嬉しかった」「次郎兵衛義兄さんが優しく蔦重の頭を撫でてたとこで涙腺崩壊した」「やかましくてこれじゃおちおち死んでられないな」と最後まで「べらぼう」らしい演出が話題となった。
脚気は、ビタミンB1不足によって起こる疾患で、「江戸患い」の他にも「気の病」「脚弱」「脚気衝心」などとも呼ばれた。
主な症状は、足のしびれ・むくみ・倦怠感・心不全で、重症化すると死亡することもあった。当時の江戸は白米の消費量が全国で最も多く、精米技術の発達により、ビタミンB1を含む糠を除去した白米偏食が原因となって大流行した。作中の序盤、蔦重が吉原に店を構えていた時期には半次郎(六平直政)の店でよくそばを食べるシーンが描かれていたが、実はそばはビタミンB1を豊富に含んでいる。蔦重が脚気にかかったのは半次郎の店から離れ、そばを食べる機会が減ったからかもしれない。
午の刻に迎えが来ると言い遺しながらも再び目を開けた蔦重。東京都台東区東浅草の正法寺にある大田南畝と宿屋飯盛(ピース・又吉直樹)が記した蔦屋重三郎の墓碑には史実でも正午に死ぬと言いながらも死なず、昼時になっても迎えが来ない、拍子木が鳴らないとつぶやいたと刻まれている。作中では描かれていないが、あの後、蔦重は駿河屋市右衛門とふじ(飯島直子)に、別れを告げることはできたのだろうか。
●雷に打たれ命を落とした一橋治済
最終話「蔦重栄華乃夢噺」では前回に引き続き、1794(寛政6)年から1797(寛政9)年の様子が描かれた。
傀儡好きの大名・一橋治済(生田斗真)への仇討ちを果たし、プロジェクト写楽は解散を迎える。その後も蔦重の出版への情熱は衰えることなく、伊勢・松坂に住む国学者・本居宣長(北村一輝)を訪ね、本を売り広める契約を取り付けた。旅の帰路でも新たな本のヒントをつかみ、順風満帆に見えたが、その身体は脚気に侵されていた。病を押して出版に励む蔦重でしたが、夢の中に九郎助稲荷が現れ、最期の時を告げられる。
1位以外の見どころとしては、雷に打たれる一橋治済が挙げられる。言葉巧みに閉じ込められた駕籠から脱出し、復讐を誓う治済だったが、落雷に打たれあっけなく命を落とした。かつて十代将軍・徳川家治(眞島秀和)が今際の際に治済に向かって「天は見ておるぞ。天の名を騙る傲りを許さぬ!」と言い放ったが、その言葉の通りに天罰が下りた。その側には平賀源内(安田顕)らしき人影も見えた。鳥山石燕(片岡鶴太郎)の遺作に描かれた雷獣となって罰を下したのだろうか。
史実での治済はこの後、1827(文政10)年まで生存して77歳の天寿をまっとうしたことから、史実に守られているとネットでは言われていただけに、最終話での思いがけない退場は大きな話題となった。
○1話限りの登場・本居宣長役に北村一輝を起用
次に本居宣長の登場シーンが挙げられる。江戸から遠く離れた伊勢・松坂にも蔦重と耕書堂の噂は届いていたが、あまり良い内容ではなかったようで、宣長は露骨に警戒心を示す。しかし、蔦重はそれを見越して松平定信(井上祐貴)の手紙を用意していた。相変わらず築いたコネをうまく使っている。思惑通り宣長の著書を耕書堂で取り扱う許可を得た。
教科書でもおなじみの本居宣長は、医師としても活躍した国学者。賀茂真淵、荷田春満、平田篤胤とともに「国学の四大人」に数えられている。長年にわたり『古事記』を研究し、35年をかけて『古事記伝』を完成させた。熱心な鈴のコレクターでもあり、書斎を鈴屋と名付けるほどだった。『源氏物語』の研究を通して「もののあはれ」という日本独自の美意識を提唱した。自然や人間の感情に触れて心が揺さぶられる感性を表している。
宣長は1763(宝暦13)年に伊勢神宮参宮のために松坂を訪れた賀茂真淵と出会い、意気投合すると『古事記』について指導を受けた。この出会いは「松坂の一夜」と呼ばれている。対面したのは1日限りだったが、その後も文通による指導を受けた。ちなみに真淵は第41話「歌麿筆美人大首絵」で蔦重に協力した加藤千蔭(中山秀征)の師匠でもある。宣長の日記『雅事要案』には、蔦重が千蔭の紹介で訪ねて来たと記されている。
宣長を演じたのは北村一輝。最終話で1話限りの登場人物に、人気俳優を起用するのはさすが大河ドラマだ。北村は2003年に公開されたアメリカの映画『キル・ビル』に出演した際には、オーディション情報を知らないままクエンティン・タランティーノ監督が滞在していたホテルのロビーで待ち伏せしたという驚きのエピソードがある。
○死期を悟った最後のプロデュース
また、蔦重と長谷川平蔵宣以(中村隼人)が瀬川(小芝風花)の暮らしをうかがうシーンも挙げられる。第14話「蔦重瀬川夫婦道中」で、瀬川が蔦重の前から姿を消したのが1779(安永8)年だから、約18年の月日が流れていた。平蔵の部下である磯八(山口祥行)と仙太(岩男海史)が、平蔵のために瀬川の行方を探し出したようだ。蔦重と平蔵、そして瀬川の関係は、最後まで美しいものだった。2人は瀬川に会うことはなかったが、無事に暮らしていることが分かっただけで安心したことだろう。
さらに平蔵は、岡場所に警動が入るという情報まで提供してくれた。吉原の危機に力を貸し、丈右衛門だった男(矢野聖人)に狙われた時に駆けつけるなど、平蔵は蔦重にとって源内同様、かけがえのない恩人だった。体調がすぐれない様に見えたが、史実では蔦重に先立って1795(寛政7)年に50歳で亡くなっている。
死期を悟って最後のプロデュースに取り組む蔦重の姿も印象的だった。曲亭馬琴(津田健次郎)、山東京伝(古河雄大)、大田南畝、勝川春朗(野性爆弾・くっきー!)に仕事を依頼する。病魔に冒されてもその指図は見事に的を射ていた。自身も朋誠堂喜三二の指導で生涯2冊目となる黄表紙の執筆に取り掛かる。こうして完成したのが『身体開帳略縁起』だ。画は北尾重政(橋本淳)が担当した。寺院の宝物公開である開帳を模した形式で、庶民の生活規範や社会風刺を描いている。しかし教訓ばかりで黄表紙としての面白さは今一つだったようだ。プロデュースの腕前は随一だったが、文才は最後までイマイチだった。
そして夢の中ではあるが、蔦重と九郎助稲荷の初対面シーンも挙げられる。ナレーションとして物語を解説し、時には女心のわからない蔦重を「ばーかばーか!」とののしってきた九郎助稲荷が、蔦重の夢枕に立った。これまで作中に登場したときはスマホを持った艶やかな花魁姿や町人、武士の姿だったが、今回は死を告げる役柄だからだろうか、巫女姿だった。平然と死を予告する姿にはさすがの蔦重もあっけにとられていた。
蔦重が寿命として予言された午の刻は、江戸時代には午前11時から午後1時頃を指し、正午を中心とする時間帯。午は十二支の中央に位置するため、陰陽道的にも特別な時刻として扱われた。
最後に仲間がやってくるまでの間、2人で語り合う蔦重とていのシーンが挙げられる。蔦重の臨終に備えて、ていはしっかりと準備を整えていた。さすがシゴデキ女子だ。2人が結婚したのは1783(天明3)年だから14年の結婚生活だった。最初は店のための仮面夫婦だったが、徐々に絆を深め理想的な夫婦となった。残念ながら子宝には恵まれなかったが、無事にみの吉という跡取りも決まる。2人がこれまでの思い出を語り合う姿は多くの視聴者の涙を誘った。
●来年は3年ぶりに戦国時代が舞台『豊臣兄弟！』
『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、武将や政治家ではなく商人・蔦屋重三郎を主役に据え、江戸の町人文化や出版統制を描いた作品だった。また賄賂政治の権化としてマイナスイメージの強かった田沼意次(渡辺謙)は経済政策を重視し、十代将軍・徳川家治に二心なく仕えた忠臣として描かれ、新たなパブリックイメージを作り出した。
鬼才・平賀源内との交流も頻繁に描写され、2人のブロマンスはSNSを何度も沸かせたことは記憶に新しい。泰平の世が長く続いた江戸時代中期が舞台となったが、初回から過酷な女郎の生活が描かれ、華やかな吉原の裏側が視聴者に衝撃を与えた。忘八と呼ばれる女郎屋の主たちの迫力ある姿は「忘八アベンジャーズ」として大いに話題になった。
そして吉原での蔦重のパートナーとして物語を彩った瀬川。花魁道中の凛々しい姿は、多くの視聴者の視線を「クギづけ」にした。耕書堂を立ち上げ、北尾重政(橋本淳)、北尾政演、朋誠堂喜三二、大田南畝らと交流を深め、プロデューサーとしての実力を存分に見せつけてくれた蔦重は、多くの失敗も経験したが、不屈の精神で成長を重ね、次々に新しいプロジェクトに挑戦する姿は大河ドラマの主役に相応しい人物だったのではないだろうか。
最終話を迎えた『べらぼう』だが、派手な合戦や政争に頼らず、本と人間関係で物語を描き切るなど、大河ドラマの中でも異色かつ挑戦的な一作だった。来年の『豊臣兄弟！』は、3年ぶりに戦国時代を舞台とした大河ドラマ。太閤の弟、豊臣秀長がどのように描かれるのか、今から期待が高まる。
REVISIOでは『豊臣兄弟！』の分析記事も毎週公開予定だ。
(C)NHK
