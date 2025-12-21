ごみの中で暮らすのは飼い主が放置した猫。全国で問題となる「多頭飼育崩壊」に向き合うボランティアと獣医師の取り組みです。

猫の多頭飼育崩壊… 30匹以上が暮らすごみ屋敷

部屋の中は、ペットボトルや段ボールなどのごみが溢れ、鼻をつく悪臭も。この劣悪な環境で暮らす猫は30匹以上。繁殖を放置した結果、いわゆる「多頭飼育崩壊」が起きていました。

（北名古屋さくら猫の家 森下真由美さん）

「今から亡くなっている子を探す。餓死や老衰・病気で」





家主は半年ほどマンガ喫茶で寝泊まり

愛知県北名古屋市を拠点に、猫の保護活動をしている森下真由美さん。今回訪れた場所は、今までで最悪の現場だと言います。（森下さん）「猫の状態はあんまり良くないですね。痩せているのと病気を治療しないでいたので、片目がつぶれている子とか」

（森下さん）

「この部屋はエアコンつけて、9月の初めからつけました。暑くて猫たちが死んじゃうんで」



以前、料金滞納で電気を止められ、森下さんが代わりに支払っています。

（家主）

「あ！ピコちゃん、ピコ太郎。しっぽがピコピコしているからピコちゃん」



家主は64歳の女性。3月までこの家で暮らしていましたが、ここ半年ほどマンガ喫茶で寝泊まりしていたと言います。



（家主）

「もともと私が片付けられないのもある。いろいろ物を積んで。ただ、こんな風になっちゃったのは、電気が止まって住めなくなって、マンガ喫茶で夜は過ごして」

ごみの中から出てきたのは、母と最初の飼い猫の遺骨

4年前に両親が亡くなり社会的に孤立。猫を放置するようになって、数が増え続けたと言います。ごみの中には、こんなものが…



（家主）

「うちの母です。ごめんね…」



母親と最初の飼い猫の遺骨。女性は今、生活保護でどうにか暮らしています。

（家主）

「自分のキャパを超えちゃって、手術しなくちゃと思っているけど金額が…。私が不甲斐ないばかりに猫たちにはしんどい思いさせていると思います」



（森下さん）

「助けを求める場所をもう少し調べてほしかった。私にも限界がある。もう少し前の状態だったら、この家で面倒を見られたかもしれない」

「次の多頭飼育崩壊が起きたら保護できない」

保護した猫たちは、森下さんがシェルターとして使っている「家」に収容されました。



（森下さん）

「（保護したときは）ガリガリで毛も生えていないような状態。この子なんてはげていましたから」



多頭飼育崩壊の猫を保護したのは、ここ2年で3件目。



（森下さん）

「次の多頭飼育崩壊が起きたら保護できないです。受け入れられないです。そもそもこのシェルターは、自宅にいる猫を移動させるつもりだった。でも移動させられない。この子たちが入ってきたんで」

猫を保護するために一軒家を購入

行政は、けがや病気のある猫を受け入れないため、初めは自宅でみていましたが、場所が足りなくなり、去年、一軒家を中古で買いました。現在は自宅で75匹・シェルターで50匹ほどを、ボランティアとともに世話しています。

猫のエサや避妊手術にかかる費用は実に年間数百万円。他に飼い主がいる場合、市の補助金は出ないため、森下さんの負担も限界です。



（森下さん）

「命をつないであげたいだけ。お金も儲からないし、私財も投じてアホみたいなことやって…」

“移動式手術室”とは？

多頭飼育崩壊が増える中、保護団体から頼りにされている獣医師がいます。次々に行われている猫の避妊手術。手術を行っているのは、病院ではなくワゴン車の中です。



（看護師）

「ちょっと高齢なので、しっかり見てあげてください」

（ボランティア）

「ありがとうございます」



（にじのはしスペイクリニック 髙橋葵獣医師）

「この車は移動式手術室と言って、中で避妊・去勢手術ができる」

猫の避妊去勢手術に特化した動物病院「にじのはしスペイクリニック」。



（髙橋獣医師）

「手術が足りず猫が増えている地域に、車を使って手術を届けてあげることが問題解決につながる。地域の人が自発的に動くきっかけになるんじゃないか」

手術費用は1匹約1万円「相当安いです」

以前、保健所で野良猫の保護を行っていた髙橋さん。新しい飼い主がみつからない場合、安楽死させるしかありませんでした。その命を救いたいと、5年前この動物病院を始めました。

この日訪れたのは三重県志摩市。到着すると住民や保護猫団体から何十匹もの猫が持ち込まれます。



（11匹の猫の手術を依頼した小泉優実さん）

「相当安いです」



手術費用は1匹約1万円と、一般的な動物病院の3分の1程度。これだけの猫が集まる理由です。

1日50匹近く手術をすることも…

（髙橋獣医師）

「1日に大量の手術をする。利益が少なくても、たくさんこなすことで運営を継続していく」

多い日には、1日50匹近く手術をすることも。料金を安くするため、設備や薬も手術用に絞り、助手も1人だけとコストを切り詰めています。



（髙橋獣医師）

「（一般の動物病院との）違いは使命の違い。私たちは世の中にある猫が増えて困る地域の課題を解決することが使命。手術を依頼してもらうために、私たちは手術費用を落とさないといけない」

6匹がトライアルの引き取り決まるも…100匹以上が行き先なし

猫の保護活動のため、中古の住宅まで購入した北名古屋市の森下さん。先月譲渡会を開き、多くの引き取り希望者が訪れていました。



（里親を希望）

「ペットショップ否定派ではないけれど、身近に感じられる譲渡会の方がいいかな」

「最初はこの2匹と思っていたんですけど、母猫を置いていくのが切なくて、家族会議で3匹にしようかなと」

この日、トライアルで6匹の引き取りが決まりました。それでもまだ100匹以上が行き先のない状態です。



（森下さん）

「行政は二の足を踏むんですけど、みんなで助け合いながら動物を守っていけば、簡単に終わるんじゃないかと思います」



行政だけでは多頭飼育崩壊に対応できていない中、民間の善意と使命感は限界に近づいています。

