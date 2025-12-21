白猫の子猫をもらってきたのに…。子猫の変化が反響を呼んでいます。話題の投稿は3万件以上の「いいね！」を獲得し「同じ猫って分からなさすぎる」「だんだん濃くなってる」とのコメントが寄せられていました。

【写真：ほぼ白色だった子猫→成長したら……違う猫にしか見えない『驚愕のビフォーアフター』】

白猫だったのに…

Threadsアカウント「純」に投稿されたのは、違う猫になった子猫の成長の様子です。ミラちゃんは、子猫のときはしっぽは黒っぽく、体全体はほぼ白色だったそうです。少し成長すると、額のあたりが黒っぽくなり特徴的な「M」のマークが現れたといいます。

そして現在の姿は、口元からお腹にかけて白く、それ以外は黒と灰色のしま模様が入った見事な「キジシロ」になったそうです。飼い主さんは「白猫をもらったはず…」とコメントしています。白猫だったのに、成長とともに他の色や柄になることを猫好きさんの間で「白猫詐欺」と呼ばれているそうです。劇的な変身で「詐欺」を遂げたミラちゃんでした。

まさかの変化に驚きの声続出

ミラちゃんの変身を見たThreadsユーザーたちからは「3段階進化初めてみました」「どんどん、しましまが出てくる感じですね～」「３枚目は別人級」などの声や「うちも白猫詐欺にあいました」とのコメントとともにたくさんの猫ちゃんたちの写真が寄せられていました。

Threadsアカウント「純」では、ミラちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「純」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。