こりゃ眼福ーーーッッ♡（幸）【ディズニーランド】の「クリスマスフード」が安定の可愛さ

【東京ディズニーランド】では今、可愛い「クリスマスフード」がお目見え中。遊び疲れたときの休憩タイムにぴったりです。クリスマスムード漂う園内を満喫しつつ、気になるフードも堪能してみて。今回はスイーツのほか、園内で見つけたらぜひ回したいカプセルトイをご紹介します。

クリスマスパッケージが可愛い！「チョコレートチュロス」

ワンハンドで気軽に食べられる細長いチュロス。サンタ衣装を着たディズニーキャラ達が描かれた、クリスマスらしいパッケージがキュートです。ホワイトチョコシュガーがたっぷりかかっていて、甘さが疲れを吹き飛ばしてくれそう。

ホイップで華やかにデコレーションされた「ミッキーワッフル」

ミッキーのお顔を表現したワッフル。クリスマス限定としてストロベリーホイップとメイプルソースを添えた、華やかなメニューが登場しています。甘酸っぱさがアクセントになるかも。厚めの生地でほどよくお腹も満たされそうです。

サンタ帽がのった「チョコレートとバニラムースのタルト」

ミッキーのフォルムと、サンタ帽が可愛らしいタルト。濃厚なチョコとバニラムースに、カシスの酸味をプラス。柔らかな口当たりが楽しめそうです。こちらは一部のセットメニューのデザートにもなっているので、気になる人はそちらも要チェック。

ワッフルクッキーのカプセルトイも！

最後はおまけとして、ディズニーランドのカプセルトイをご紹介。お土産でお馴染みの「ワッフルクッキー」の可愛い箱パッケージがキーチャームになっています。バッグやポーチの目印にもうってつけ。細部まで再現したリアルなつくりで、お土産のプラスワンとして贈るのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@s9r7（r7の前後に半角アンダーバー2つ）様、@say_0063様、@yun__1o様、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino