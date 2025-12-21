ジョション・ジェームズVSヨハンラー・マルティネス

海外ボクシングで珍しい“ダブルノックダウン”が発生した。米フロリダ州で18日（日本時間19日）に行われたスーパーミドル級の8回戦。ジョション・ジェームズがヨハンラー・マルティネスに2-0で勝利。3回に両者が同時に尻もちをつき、米実況席も「現実世界でこんなの見たことない！」と驚きの声をあげた。米ファンも「アニメでしか起きないと思っていた」と目を丸くした。

3回の序盤、両者の右が交錯。同時にキャンバスに倒れ、実況が「オー、ダブルノックダウンだ！」と驚きの声を上げた。先にジェームズが立ち上がる中、マルティネスもふらつきながらなんとか体勢を立て直した。まさかの“相打ち”に実況は「レフェリーが両方をチェックするぞ！」「現実世界のボクシングでこんなの見たことないよ！」と興奮気味に叫んだ。

米専門メディア「ボクシングシーン」公式Xが「ダブルノックダウン!!! 3回に正真正銘の狂気！」などと記して映像を公開。米ファンからは「レアな瞬間だ」「アニメでしか起きないと思っていた」「クレイジーだ（笑） 今まで見たことがない」「なんてこった」「両者にカウントしてるよ」と驚きのコメントが集まった。

この後試合は続行となり、ジェームズが2-0で判定勝ちを収めている。



（THE ANSWER編集部）