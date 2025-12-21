元祖アクション女優でフラワーアーティスト、歌手の志穂美悦子(70)が20日、自身のインスタグラムを更新し「今期の自己ベスト」を更新したことを伝えた。



【写真】反った背中に効いてる～「自己ベスト」を記録

「一石四鳥!!??」と切りだしてベンチプレスのマシンに笑顔で座る画像や動画を投稿。「昨日は調布のトレーニングセンター行ってきました。今期の自己ベスト出たー!」と明かした。「2年前、ここが出来てから通ってるけどここでの記録を更新しました、、ぱちぱちパチパチ 46キロ挙上!」と具体的な数字も公表した。



「よく、なんでベンチやるの?と言われるのですが、（苦笑） ベンチだけやっているわけではなく、、でもベンチやるとね。胸筋も背筋も肩筋も、腹筋も、もういっぺんに物凄く鍛えられるんだよね」と「一石四鳥」の「四」が4カ所の筋肉であることも説明した。さらに「そんな腹筋のせいか、声すごく出るようになってる、、し一石四鳥!!五鳥?だれがなんと言おうと、、」と筋トレ効果で声量もアップしているとした。フォロワーからは「シャンソン歌ってるときの背中が大きく開いたドレス姿 めちゃくちゃきれいで、いつも惚れ惚れガン見しております」と歌声だけでなく、背筋にも心を奪われているという声もあった。



着用しているのは黒地に白で「HOLD YOUR LAST CHANCE」の文字が書かれた長袖Tシャツ。夫でシンガー・ソングライターの長渕剛のグッズを身に付けた“お約束”の姿に、ファンからは「剛さんのTシャツがまたまた、似合ってます」と称賛の声も寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）