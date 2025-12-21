（左から）森平麗心、増田三莉音、長嶋凛桜　※『乃木坂スター誕生！SIX』インスタグラム

　乃木坂46の6期生が出演する『乃木坂スター誕生！SIX』（日本テレビ／毎週月曜25時29分）の公式SNSが20日更新され、6期生のサンタ姿が公開された。ファンからは「可愛すぎる」といった反響の声が相次いでいる。

【写真】可愛い！　6期生全員のサンタ姿

　投稿では、22日深夜放送分の内容を告知。「次回の #乃木坂スター誕生！SIXはクリスマスSP」として、「愛宕心響・鈴木佑捺・瀬戸口心月が羊文学『1999』でハモる」「桑田佳祐＆松任谷由実の伝説のコラボ名曲を海邉朱莉・川端晃菜・矢田萌華が熱唱」「長嶋凛桜・増田三莉音・森平麗心がジュディマリ『クリスマス』披露」といった内容が紹介された。

　あわせて、スタジオで6期生がサンタクロースの衣装に身を包み、笑顔を見せる写真も公開。これにファンからは「サンタコス可愛い」「最高のクリスマスプレゼントきた」「みんな可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。

引用：『乃木坂スター誕生！SIX』インスタグラム（＠nogista_ntv）