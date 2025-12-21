乃木坂46、6期生のサンタ姿に反響「可愛い」「最高のクリスマスプレゼント」
乃木坂46の6期生が出演する『乃木坂スター誕生！SIX』（日本テレビ／毎週月曜25時29分）の公式SNSが20日更新され、6期生のサンタ姿が公開された。ファンからは「可愛すぎる」といった反響の声が相次いでいる。
【写真】可愛い！ 6期生全員のサンタ姿
投稿では、22日深夜放送分の内容を告知。「次回の #乃木坂スター誕生！SIXはクリスマスSP」として、「愛宕心響・鈴木佑捺・瀬戸口心月が羊文学『1999』でハモる」「桑田佳祐＆松任谷由実の伝説のコラボ名曲を海邉朱莉・川端晃菜・矢田萌華が熱唱」「長嶋凛桜・増田三莉音・森平麗心がジュディマリ『クリスマス』披露」といった内容が紹介された。
あわせて、スタジオで6期生がサンタクロースの衣装に身を包み、笑顔を見せる写真も公開。これにファンからは「サンタコス可愛い」「最高のクリスマスプレゼントきた」「みんな可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。
引用：『乃木坂スター誕生！SIX』インスタグラム（＠nogista_ntv）
