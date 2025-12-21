ポスティングシステムでメジャー移籍を目指している村上宗隆内野手（２５）の交渉期限が残り２日（４８時間）となったが、いまだに契約合意発表はなく、期限間際での駆け込み契約が濃厚となってきた。

今オフは村上を含め、巨人・岡本和真内野手（２９）、西武・今井達也投手（２７）、高橋光成投手（２８）と４人の日本人選手がポスティング申請。村上は４人の中で最も早く申請し、１１月７日から４５日間の交渉期間がスタートした。期限は米東部時間１２月２２日午後５時（同２３日午前７時）。日本時間の２１日午前７時を迎え、交渉期限は残り４８時間となった。

２２年に５６本塁打を放って３冠王。今季は上半身のコンディション不良で５６試合の出場にとどまったが２２本塁打を放つなど、持ち前の長打力を見せた。当初は２５歳という若さもあって日本人野手のメジャー１年目では最高額となる１億ドル（約１５８億円）規模の大型契約も見込まれていた。

ＦＡ市場では指名打者のシュワバーがフィリーズ残留を決め、一塁手のアロンソがメッツからオリオールズに移籍。だがその後、外野手のタッカー（カブスＦＡ）、ベリンジャー（ヤンキースＦＡ）、三塁手のブレグマン（レッドソックス）、スアレス（マリナーズＦＡ）、遊撃手のビシェット（ブルージェイズＦＡ）らの去就が決まらず野手のＦＡ市場は停滞していた。

村上を巡ってはマリナーズ、エンゼルス、レッドソックスなどが獲得に動いているとされてきたが、三振率の高さや守備力など課題もあることから短期契約の可能性も浮上しているとされている。

ただ、ポスティングの交渉は、条件面などをギリギリまで慎重に見極めるため、交渉期間をいっぱいに使って駆け込み契約となることも決して珍しいことではない。一方で交渉期限までにメジャー３０球団と契約後合意に達しなかった場合は、原則としてはヤクルト残留となる。

他の日本人選手の交渉期限は、今井が米東部時間２６年１月２日午後５時（同３日午前７時）、岡本と高橋が同３日午後５時（同４日午前７時）となっている。