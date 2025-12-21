東京六大学野球リーグ・慶大の新主将に今津慶介外野手（３年＝旭川東）が就任した。祖父・寛氏（７９）は元衆院議員、父・寛介氏（４９）は旭川市長を務め、今津も「プロ野球選手→内閣総理大臣」を夢に描く。横浜市内の同校グラウンドで２０日、“施政方針”を明かし、３季連続５位からの大学日本一、大学４冠を“マニフェスト”に掲げた。

熱血漢のバットマンが陸の王者をけん引する。今津は「強い慶応に憧れて入ってきて、１年秋に日本一になってから低迷している。イチから強い慶応を作り直したい。野球部のカルチャーから練習の取り組み方、私生活まで全部一新していきたい」とＶ字回復への意気込みを語った。

リーダーとして大事な要素に「カリスマ性」と語る。「慶応のためにラスト１年をささげたい。野球の技術で圧倒しないと日本一になれない。先頭に立って、春の３冠王を取れるように」と今津。主将から首相へ―。若き血をたぎらせ、勝負する。（加藤 弘士）

◆今津 慶介（いまず・けいすけ）２００４年１１月３日、旭川市生まれ。２１歳。小１時に旭稜野球少年団で野球を始める。中学では旭川北稜シニアでプレー。旭川東では１年秋に初めてベンチ入り。２年秋から主将。３年夏の北北海道大会で５３年ぶりの準優勝に導く。慶大では２年春にリーグ戦初出場。３年春から外野のレギュラー。リーグ戦通算３０試合出場で、打率２割７分６厘、５本塁打、１７打点。１７６センチ、７４キロ。右投両打。