元乃木坂46で女優、タレントとして活躍する北野日奈子（29）が20日、自身のインスタグラムなどで、音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）との結婚を発表した。愛犬たちとの写真を公開し、犬がきっかけでゴールインした“犬好き婚”だと明かした。

「私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました事をご報告させて頂きます」と発表。「お互いの大切なわんこ達に導かれ、動物が好きという共通の活動を通して出会い、人生において大事にしたいと思うものが同じであったこと、一緒に過ごしていく中で時間さえも超える運命というものに引かれ信じたいと心から思いました」と明かした。

クレイは5月に神奈川・横須賀で開催された愛犬と参加できるドッグイベント「LIFESTYLE with DOGS」をプロデュースした。同イベント内のさまざまなアーティストが参加したライブステージの1つで、北野がMCを務めたこともあった。

2人は「いとおしいわんこ達と共に笑顔の絶えない明るい家庭を2人協力し支え合いながら築いていきたいと思います」と伝えた。北野は結婚後も仕事を続けるという。「これからも感謝の気持ちを忘れず、1つ1つのお仕事に真摯（しんし）に取り組んで参りたいと思っています」とし、連名で直筆の署名を記した。

北野は13年3月、乃木坂46に2期生として加入。2期生の中には芸能界から離れ近況が定かではない元メンバーらもいるが、結婚を公表するのは北野が初。

◆北野日奈子（きたの・ひなこ）1996年（平8）7月17日、北海道小樽市生まれ、千葉県育ち。愛称「きいちゃん」。22年4月の乃木坂46卒業後はソロで活動しドラマや舞台に出演。競馬好きの一面もあり日刊スポーツでG1予想「きいちゃんのG1推し」も行っており、競馬関連番組などにも出演機会が増えている。158センチ。血液型O。

◆クレイ勇輝（ゆうき）1980年（昭55）7月17日、新潟県に生まれ、すぐに神奈川県へ。05年に同じ逗子育ちの幼なじみであるISEKIとキマグレンを結成（当時の芸名はKUREI）。08年にメジャーデビューし、セカンドシングル「LIFE」が大ヒット。同年に紅白歌合戦にも出場した。15年に1度解散したが、昨年再結成。