「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「大学名で志望校を決める学歴厨ってそんなに悪いことですかね。どうせ勉強は頑張るんだからいいじゃないですか」※1

大学名で進路を決めるのはダメなの？

――今回の相談はこれまでの相談とは少し角度が違います。ですが、その分本音でもあるように感じます。びーやまさんは今回の相談者の悩みついてどう思いますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：いいですよね。大学名で進路を決めるのはなにも間違っていないです。学歴厨最高じゃないですか。今回の方の進路の決め方はなにも間違っていないです。

進路選択となると「将来の夢から逆算する」とか「なるべく実学を学べる学部を」とか、高尚な理由が求められがちですが、実際はこれくらいの理由でいいと思います。勉強を頑張るというのはどんな理由でも変わらないわけですから、その人が一番モチベーションを置けるものがいいと思います。

――シンプルですね。ただ、進路選択が高尚というのはわかる気がします。今の受験生はみんなしっかりしていますよね。

びーやま：そう思います。学校で「お前は将来なにになりたいんだ」とか「しっかり考えないとダメ」みたいなことを言われるとそれっぽいことを探してしまいがちなんですけど、全員が将来の夢を明確にもっているわけではありませんよね。

それは悪い意味ではなくて、これから将来を見つけていく段階じゃないですか。大学でそれを見つける人は多いわけですから、「自分の可能性を広げるためにもいい大学に」と考えるのは悪いことではありません。

