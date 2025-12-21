韓国発vunqueの新作が可愛い♡秋冬ムード高まる最新バッグ特集

韓国発バッグブランドvunqueから、ゴシックなムードをロマンティックに昇華した2025年秋冬コレクションが登場。クラシカルな雰囲気と現代的なエレガンスを掛け合わせたデザインは、いつものコーデにさりげない個性を添えてくれます。年末年始の華やかなシーンから日常のお出かけまで寄り添う、新作バッグの魅力をたっぷりご紹介します♡

韓国発vunqueが愛される理由

「vunque（ブンク）」は、“どこにでも”を意味するイタリア語に由来する韓国発バッグブランド。ミニマルを軸にしながら、さりげない遊び心を効かせたデザインが特徴です。

「論理的に最もシンプルなのが真実」という信念のもと、流行に左右されすぎない洗練された感性で支持を拡大。STANDOILやMatinKim、OSOIなど注目ブランドが並ぶ中でも、独自の存在感を放っています。

VWDで注目♡秋冬ムード高まる新作

毎週水曜日に新作を発表する「VWD（VunqueWednesdayDrop）」から、秋冬らしい素材感が魅力のバッグが登場。

ファーディテールやスパンコール、スタッズなど、季節感を取り入れつつも過度にならない絶妙なバランスが魅力です。

ニットやアウターとも好相性で、オンオフ問わず活躍するラインアップが揃います。

2025秋冬おすすめバッグラインアップ

PerfecFuzzyShoulderS



バスケット風シルエットにボリュームファーをあしらい、取り外し可能なインナーポーチ付き。

カラー:Black,Brown

素材:天然牛革

サイズ:W21cm(Top),W17cm(Bottom)×H16cm×D14.5cm

HalfmoonCurveToteS



アーチラインが印象的なスモールトート。控えめなエッジが大人のアクセントに。

カラー:Purple,PowerPink,Black

素材:天然牛革

サイズ:W22.5×H12.5×D11.5cm

SpanglePouch



スパンコール素材が華やかなラウンド型ポーチ。チェーンハンドル付き。

カラー:Silver,Black

素材:ポリエステル+天然牛革

サイズ:W15×H15×D13cm

OccamLuneStarCardWallet



スタッズが映えるカードウォレット。フリーポケット1、カードスロット2付き。

カラー:Black,MuddyBlue,AshKhaki,PureWhite

素材:天然牛革

サイズ:W10.2×H6.8cm

ToqueHermitCrossM



収納力を高めたクロスバッグで、デイリーから旅行まで活躍。

カラー:Black,Camel,PistachioGreen

素材:天然牛革

サイズ:W22×H15×D8cm

秋冬コーデに寄り添うvunque



ゴシックとロマンティックが共存するvunqueの2025年秋冬コレクションは、日常にも特別な日にも寄り添う存在。

素材やシルエットにこだわったバッグは、装いを選ばず自然にスタイルを格上げしてくれます。今季の相棒バッグとして、vunqueの新作を迎えてみてはいかがでしょうか♪