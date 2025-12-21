長時間のラウンドにオススメ！最高級レンズを使用した高機能サングラス

屋外のプレーに欠かせないのがサングラス。今回は、デザイン性と機能・素材にこだわったレンズモデルを紹介します。

【Eyevol】vol system™

さまざまなスポーツで多くのアスリートから支持を受けるサングラスメーカー「Eyevol」のレンズに注目。「vol system™」は“本当に必要な機能とクオリティ”を具現化した最高級グレードレンズレーベルで、高屈折素材を採用し、視界の歪みが少なく長時間着用しても目の負担を最小限にとどめられる。

レンズ表面には反射防止・耐衝撃・耐キズ・耐熱・撥水の5機能を備えた独自の「Omni-Coating（オムニコーティング）」を実装。その軽さからは想像ができない“堅牢性”はアクティブゴルファーの強い味方になってくれる。

なかでもゴルフやキャンプに特化したブラウンレンズは、素材自体に色素を練り込む「インマス製法」により、レンズ全体を着色。緑色系の波長を強調する分光特性を出すようにコントロールされている。グリーンの起伏や芝目がはっきりと見えるので、ライン読みなどで得られるアドバンテージは大きい。

フレームタイプは「CONLON Ⅲ」「HEATH Ⅲ」「LEI FER Ⅲ」「SHAW」の4 種類。Eyevolらしく、タウンユースでも使える洗練されたデザインから、あなたならどれを選ぶ？

●レンズ・フレーム素材／プラスチック

●レンズ幅（モデル）／51（ CONLON Ⅲ）、53（ HEATH Ⅲ）、49（ LEIFER Ⅲ）、52mm（ SHAW）

●可視光線透過率／56% ●紫外線透過率／0.1%以下 ●価格／3万5200円

いかがでしたか？ ぜひ、気に入ったサングラスを見つけてくださいね！

○問い合わせ／Eyevol Tokyo Store

☎ 03-6427-3677

写真＝田中宏幸