２０２３年４月から内戦が続くスーダンでは、死者が推計１５万人を超える人道危機に見舞われた国を逃れる難民が後を絶たない。

隣国の南スーダンには、野宿しながら遠路を歩いて国境を越えてきた難民が押し寄せており、口々に壮絶な逃避行を語った。（南スーダン北部レンク 笹子美奈子、写真も）

「もうここにはいられない」

約９０００人の難民が暮らす南スーダン北部レンクの「滞在センター」。今年１０月に訪れると、息苦しい暑さの中、細い木の棒を柱にして布を引っかけ覆っただけの雨露も防げない空間に親子が身を横たえていた。子どもたちは使い古されたポリタンクの水を飲み、衛生環境は劣悪だ。

レンクには、スーダンから毎日５００〜７００人がたどり着く。トゥナ・オドンさん（２０）は昨年７月、身重の体で南部ワドメダニから避難した。穀倉地帯ののどかな街に砲弾が容赦なく降り注ぎ、家の隅で恐怖に耐えるしかなかった。準軍事組織「即応支援部隊」（ＲＳＦ）の戦闘員がうろつき、殺人と誘拐が横行して外出できなくなった。

交通封鎖で食料が手に入らず、１日１食、１皿の粥（かゆ）でこらえるしかなかった。武装集団が家に押し入り、家財を片っ端から強奪していった。気温４０度近い中、電気と水道が止まり、感染症が忍び寄った。「もうここにはいられない」と思い、約３００キロ・メートルの逃避行を決行した。

車を調達できず、徒歩で南下を始めた。やぶを抜け、夜は木の下で寝た。妊娠５か月の重い背中に走る痛みをこらえ、４日間歩いた。約１００キロ・メートル南のセンナールで車に乗せてもらうことができ、国境にたどり着いた。「もう空爆の音も銃声も叫び声も聞くことはない」。国境を越え、涙が出た。

脱出から４か月後、レンクの病院で出産し、娘のマヌエラちゃん（１）は健康に育っている。「安全な場所を見つけることだけが望み」とマヌエラちゃんを見つめて語った。

恐怖の検問所

逃避行で難民が最も恐れるのが、国軍が主要道路に設けた「検問所」だ。男女別で、男性には拷問、女性にはレイプが横行しているという。

ワドメダニから５日かけて徒歩でレンクに逃げたニャジャマ・スティーブンさん（２７）は、１０か所以上の検問所に出くわした。「この傷は何だ。おまえはＲＳＦか」。国軍はＲＳＦ兵と協力者を血眼になって捜しており、傷一つあれば疑いをかけられ暴行され、銃殺された人もいたという。「検問所を通るたび、娘（１）が殺されないかと気が気でなかった」と打ち明けた。

レンクにたどり着いた女性には性暴力の被害者が多く、国連職員の一人は「検問所で男女別にするのは、レイプが目的だ」と指摘している。自殺を図った人がいるほか、道沿いで赤ちゃんの遺体も発見されているという。

集団虐殺の疑い…外国からは武器流入

２年半以上続くスーダン内戦は、政権内の主導権争いから始まった。国軍と準軍事組織「即応支援部隊」（ＲＳＦ）が、民間人の犠牲をいとわず攻撃を続け、支配地域を奪い合っている。ジェノサイド（集団虐殺）の疑いも報告される。国内外の避難者は約１２００万人に上る。

今年１０月、ＲＳＦは西部ダルフール地方の主要都市を制圧し、今月には南部の油田地帯の要衝を抑えた。国は二分され、停戦交渉も進んでいない。

戦闘が続いているのは、外国からの武器流入も要因だ。スーダンには金鉱山が多数あり、実際の生産量は公表値の２、３倍で、５０％以上が密輸されているとの推計がある。利権を狙う外国が国軍とＲＳＦの双方に武器を提供しているとされる。中国製など低価格の無人機が流入し、民間人の犠牲が拡大している。