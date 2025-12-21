いつでも淹れたての香りを楽しめる。マグボトルに直接ドリップできる【アイリスオーヤマ】のコーヒーマシンがAmazonに登場中‼
忙しい毎日にちょうどいい。マグボトルに直接ドリップできる便利なアイテム【アイリスオーヤマ】のコーヒーマシンがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのコーヒーマシンは、マグボトルに直接ドリップできる、シンプルでおしゃれなコーヒーメーカー。インテリアに自然と馴染むデザインで、キッチンやデスク周りにもすっきりと収まる。
紙フィルター対応で、雑味が少なく、香り高いコーヒーが楽しめる。一杯あたり約30円と経済的で、コンビニコーヒーよりも節約できる。
付属のガラスサーバーは冷蔵庫のドアポケットに収まるサイズで、アイスコーヒーの保存にも便利。暑い季節にも活躍する。
使い方は簡単。コーヒーとフィルターをセットし、水を入れて電源をオン。マグボトルに直接ドリップする際は、飲み口やせんを外し、置台を使用することで飛び散りを防げる。
水タンクは着脱式で、給水もお手入れも簡単。紙フィルターは使い捨てで、メッシュフィルターよりも手間がかからない。
毎日のコーヒータイムを、もっとスマートに、もっと香り豊かにしてくれるアイテムだ。
