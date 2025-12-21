◆フィギュアスケート全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）

女子ショートプログラム（ＳＰ）首位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝がフリー前日の２０日、公式練習に参加し、１９８５年から８連覇した伊藤みどり以来、５人目の５連覇へ順調な仕上がりを見せた。表情は明るく、らしさ全開だった。「体調は悪くない。調子は悪くない。あとは気持ちだけ！」。代々木で元気いっぱいにほえた。

「愛の讃歌」の曲かけはほぼミスなくまとめた。途中で氷上のゴミに気づく余裕もあった。始まってすぐに「あれ、なんかある。どこで拾える？」と頭をフル回転。２本目のジャンプを降りた後に駆け寄りリンクの外まで運ぶと、すぐに演目に戻った。

優勝で日本女子初の３大会連続五輪内定へ、ＳＰの２日後がフリーという日程も後押しする。「中１日空く方が好き。１日かけてリセットできる」。２位の島田麻央（１７）＝木下グループ＝とは０・１点差。全日本でのラストダンスに愛を込め、３６年ぶりＶ５の快挙を添える。（高木 恵）