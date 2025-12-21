エールディヴィジ 25/26の第17節 ＮＥＣとアヤックスの試合が、12月21日04:00にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。

ＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、リンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスは板倉 滉（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の3分に試合が動く。ＮＥＣのリンセン（FW）がゴールを決めてＮＥＣが先制。

しかし、38分アヤックスが同点に追いつく。アントン・ガーエイ（DF）のアシストからカスパー・ドルベリ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに44分アヤックスが逆転。ユーリ・レヘール（MF）のアシストからミカ・ゴドツ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とアヤックスがリードしてハーフタイムを迎えた。

アヤックスは後半の頭から選手交代。ショーン・ステュア（MF）からケネス・テーラー（MF）に交代した。

その直後の46分ＮＥＣのリンセン（FW）のアシストからサミ・ウィッサ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

59分にＮＥＣのサミ・ウィッサ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）は先発し63分までプレーした。佐野 航大（MF）はフル出場した。塩貝 健人（FW）は74分から交代で出場した。

また、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）はフル出場した。

2025-12-21 06:11:12 更新