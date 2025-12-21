本日12月21日（日）夜10時30分〜11時25分 日本テレビ系全国ネットにて『ノンレムの窓 2025・冬』を放送。新シーン写真と見どころを紹介！

ついに連続テレビ小説も手掛けることが決定し、飛ぶ鳥を落とす勢いのバカリズム脚本の新作ドラマが今年の冬も楽しめる！『ノンレムの窓』第8弾。

今年1月に日本テレビ系で放送したドラマ『ホットスポット』では、放送文化基金賞で作品賞（優秀賞）、脚本賞、東京ドラマアウォード連ドラ部門優秀賞を受賞し、Content Asia Awardsでは、ドラマ『ブラッシュアップライフ』、ドラマ『侵入者たちの晩餐』『ホットスポット』と3年連続で受賞を果たすなど、国内外の評価を高く受ける脚本家・バカリズム。

深い眠りを意味する「ノンレム睡眠」……今回お届けするちょっと不思議な2つのショートストーリーは、夢なのか？それとも現実なのか？猝瓦噺充足甅犖充造犯鷂充足瓩修龍拘屬鮃圓来する不思議なバカリズムワールドこそが『ノンレムの窓』。番組開始から4年、独創的な世界観とウイットに富んだ笑いを織り交ぜ、珠玉のストーリーを生み出すバカリズムワールド全開のオムニバスドラマ。これまで放送したショートドラマは19作品。今回の第8弾も、至極の2作品をお届け！

『ノンレムの窓』TVer URL：https://tver.jp/series/srdx419m0o

今回は、脚本・バカリズム、主演・山本耕史の第1話『グラデーション』、脚本・畑雅文、主演・西野七瀬＆浅利陽介の第2話『トイレットペーパーレース』を放送する。ドラマの幕あいには、窓先案内人（バカリズム）と謎の女性・マドカ（斉藤由貴）の掛け合いも！

■『グラデーション』

東京の雑居ビルで、猟銃を持った男・寺本がオフィスに立てこもり、社員数名が人質となる事件が発生した。警察がビルを封鎖し、現場は緊迫した膠着状態が続く。結束バンドで拘束された人質は、40代の上野、30代の藤木、そして女性社員の棚崎の3人。

人質たちが極度の緊張の中で囁き合ううち、棚崎がとんでもない脱出計画を打ち明ける。果たして、彼らはこの異様な状況を切り抜け、無事に生還できるのか？緊迫の籠城劇の結末は…!?

もしあなたが人質になってしまったら？主演の山本耕史に加え、吉住、前原滉が人質役、犯人役を河内大和が演じる。緊迫のシチュエーションをバカリズム節炸裂で楽しむ作品になっている。

■『トイレットペーパーレース』

主演・西野七瀬＆浅利陽介で、夫婦で「トイレットペーパー交換」をめぐる戦いを描く。

漫画家として働く明吉（39）と、喫茶店に勤める妻の久美（34）。共働きで家にいる時間はほぼ同じなのに、なぜか家のシャンプーやカレンダー、そしてトイレットペーパーの交換に遭遇するのはいつも明吉ばかり。

家賃の負担額の違いから、家事の「帳尻合わせ」にこだわる明吉は、この不公平な状況を変えるため、妻を相手に密かに「トイレットペーパー交換」をめぐる戦いを仕掛ける。一方、久美にも夫に負けられない切実な理由があった。

■番組概要

2025年12月21日（日）よる10時30分〜11時25分（日本テレビ系全国ネット）

＜出演者＞

バカリズム（窓先案内人）／斉藤 由貴（声のみ出演） ほか

＜脚本＞

バカリズム（『グラデーション』）

畑雅文 （『トイレットペーパーレース』）

＜監督＞

内田 秀実（『グラデーション』）

椿本 慶次郎（『トイレットペーパーレース』）

＜総合演出＞

内田 秀実

＜統括プロデューサー＞

水嶋 陽 ／ 櫻井 雄一（ソケット）

＜プロデューサー＞

榊原 真由子 ／ 藤山 高浩 岸根 明 溝口 道勇（ソケット）

＜チーフプロデューサー＞

松本 京子

＜企画協力＞

小林 伸也（マセキ芸能社）

＜制作協力＞

ソケット

＜製作著作＞

日本テレビ

公式HP： https://www.ntv.co.jp/nonrem/

公式X： ＠nonremmado_ntv

公式Instagram：@nonremmado_ntv

推奨ハッシュタグ ＃ノンレムの窓