元テレビ朝日のアナウンサーで、現在は静岡県浜松市にあるネット販売専門のコーヒー店「ｒｅｎａｇ ｃｏｆｆｅｅ」を運営する竹内由恵。初めてポップアップストアを開いたことを報告した。

２１日までに自身のインスタグラムを更新し「本日Ｐｏｓｔ Ｃｏｆｆｅｅさんにて、ｒｅｎａｇ ｃｏｆｆｅｅとして初めてのＰｏｐＵｐをさせていただきました。３時間という限られた時間でしたが、足を運んでくださった皆様ありがとうございました」と感謝。「ＰｏｐＵｐを経験させていただいたことで、今後はどんな目的で、どんな場所、どんなタイミングで開催すべきかがより明確になりました。素晴らしい機会をくださり、また優しくサポートしてくださったＰｏｓｔ Ｃｏｆｆｅｅさんに心より感謝いたします」と充実の笑顔を見せた。

そして「写真を提供してくださったＳｈｏｇｏさん、お越しいただきありがとうございました。本日よりＰｏｓｔ Ｃｏｆｆｅｅさんのオンラインショップにて、ｒｅｎａｇ ｃｏｆｆｅｅの限定セット販売がスタートしました！」と伝えた。

竹内アナは２００８年にテレビ朝日に入社し「報道ステーション」や「ミュージックステーション」などの看板番組を担当。１９年に同学年で医師の一般男性と結婚した。同年７月に同局を退社し、フリーに転身。夫の住む静岡に移住した。２１年２月に第１子男児、２３年８月に第２子女児の出産を公表した。コーヒー好きが高じて、今年９月に「珈琲事業をスタートします！」と報告した。

この日もコーヒーを淹れる様子をアップ。フォロワーは「いい表情をされていますねー」「もうすっかり素敵なコーヒーのお店の、ベテラン店主になりましたね」「笑顔がめちゃくちゃ可愛いですね」などの声を寄せた。