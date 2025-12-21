最速１５０キロを誇る慶大の来秋ドラフト候補左腕・渡辺和大（３年＝高松商）が２０日、進路について「プロ野球１本でいきたい」と明かした。横浜市内の慶大グラウンドで取材に応じ、高校時代のチームメートで、ともに２０２２年夏の甲子園８強入りの原動力となった巨人・浅野翔吾外野手（２１）に続き、プロの世界へ飛び込む覚悟だ。

大学２年秋は防御率１・１７をマークし、最優秀防御率を受賞したサウスポー。だが今年は春秋ともに、防御率４点台と本領発揮はならなかった。

「思うように成績が出ない、苦しい１年でした。自分なりに課題は見つけてきている。いかに自分に厳しく潰せるかが一番大事。そもそものフィジカルと、ストレートの強さ、いかに変化球でストライクを取れるか…そこが技術的な面としては大事かなと思います」。勝負のラストイヤーへ闘志をたぎらせた。

力強い直球に多彩な変化球を操り、制球力もある。貴重な左腕だけに、エースとして先発で結果を残し続ければ、自ずとドラフト指名に近づく。「僕がエースというよりは、僕が出す成績でエースと呼ばれるようになりたい。エースと呼ばれるだけの成績を出さないと、言われるのはおかしいですし、そう言われるには値しない。成績、チームの勝利にこだわっていきたい」。目前の勝利へ全力を尽くすことが、そのままプロへの“就活”になる。

高松商の同級生、巨人・浅野も外野の激しい生存競争のまっただ中にいる。「大学でも成績を残すのが厳しいので、もう一つ、もう二つ上のプロの世界で戦っているのは、本当に尊敬しています。自分もその中に加わりたいと思っています」。チームは今秋、３季連続５位の屈辱を味わった。“強いＫＥＩＯ”の復活へ、この男の活躍は必要不可欠。威風堂々と、左腕を振り抜く。（加藤 弘士）